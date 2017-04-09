Меньше седины: премьер-министр Израиля изменил имидж

На воскресное заседание правительства 9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пришел, накануне несколько изменив свой имидж: седины стало заметно меньше.

На фотографии, сделанной во время неофициальной части заседания Охадом Цвейнбергом, можно увидеть, что глава правительства стал брюнетом. Немного седины осталось только на висках.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщилась, что на сегодняшнем заседании правительства Биньямин Нетаниягу поздравил министров с наступающим праздник Песах.

Биньямину Нетаниягу 67 лет. На всех официальных фотографиях он запечатлен седым.