9 апреля 2017 г.
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Меньше седины: премьер-министр Израиля изменил имидж

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Меньше седины: премьер-министр Израиля изменил имидж

На воскресное заседание правительства 9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пришел, накануне несколько изменив свой имидж: седины стало заметно меньше.

На фотографии, сделанной во время неофициальной части заседания Охадом Цвейнбергом, можно увидеть, что глава правительства стал брюнетом. Немного седины осталось только на висках.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщилась, что на сегодняшнем заседании правительства Биньямин Нетаниягу поздравил министров с наступающим праздник Песах.

Биньямину Нетаниягу 67 лет. На всех официальных фотографиях он запечатлен седым.

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