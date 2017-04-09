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В Израиле

Первый колесный БТР "Эйтан" успешно прошел серию полевых испытаний. ВИДЕО

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
Полевые испытания первого колесного БТР "Эйтан"

Управление по разработке танка "Меркава" (МАНТАК) при министерстве обороны в сотрудничестве с сухопутными войсками продолжает разработку БТР "Эйтан". В последние дни была завершена серия полевых испытаний БТР, имитировавших передвижение по труднодоступной местности. Испытания проходили, помимо прочего, на военных полигонах ЦАХАЛа на юге страны и на Голанских высотах.

"Эйтан" это передовой и многоцелевой бронетранспортер, способный выполнять как различные боевые функции, так и переброску бойцов в тяжелых полевых условиях. Он будет обладать комплексом активной защиты, схожим с тем, что разработан для БТР "Намер" и танка "Меркава 4", а также дополнительной и эксклюзивной системой защиты. Одним из главных преимуществ БТР "Эйтан" будет его высокая мобильность и способность передвигаться по шоссе без помощи автотранспортера со скоростью 90 км/ч и выше.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2016 г.
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