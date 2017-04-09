Первый колесный БТР "Эйтан" успешно прошел серию полевых испытаний. ВИДЕО

Управление по разработке танка "Меркава" (МАНТАК) при министерстве обороны в сотрудничестве с сухопутными войсками продолжает разработку БТР "Эйтан". В последние дни была завершена серия полевых испытаний БТР, имитировавших передвижение по труднодоступной местности. Испытания проходили, помимо прочего, на военных полигонах ЦАХАЛа на юге страны и на Голанских высотах.

"Эйтан" это передовой и многоцелевой бронетранспортер, способный выполнять как различные боевые функции, так и переброску бойцов в тяжелых полевых условиях. Он будет обладать комплексом активной защиты, схожим с тем, что разработан для БТР "Намер" и танка "Меркава 4", а также дополнительной и эксклюзивной системой защиты. Одним из главных преимуществ БТР "Эйтан" будет его высокая мобильность и способность передвигаться по шоссе без помощи автотранспортера со скоростью 90 км/ч и выше.