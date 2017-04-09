СМИ: правительство обсуждает возможность лечения в Израиле детей из сирийского Идлиба

В воскресенье, 9 апреля, на заседании военно-политического кабинета обсуждалось предложение министра по делам разведки Исраэля Каца об оказании медицинской помощи сирийским детям, пострадавшим в результате химической атаки в Идлибе.

По информации сайта Ynet, против плана выступили министр обороны Авигдор Либерман и представили служб безопасности. Они предупредили, что этот план крайне сложно осуществить, поскольку потребуется тесное сотрудничество с властями Турции.

Несмотря на возражение министра обороны, члены узкого кабинета поддержали Исраэля Каца, согласившись с тем, что Израиль должен попытаться помочь детям. В ближайшее время будут изучены все возможности по доставке сирийских детей в Израиль. При этом сайт Ynet отмечает, что на кабинете не обсуждалось количество детей, которые могут быть доставлены в израильские больницы.

Отметим, что израильское правительство уже обсуждало возможность оказания помощи детям из Сирии. 25 января 10-й канал ИТВ сообщил, что министр внутренних дел Арье Дери одобрил план, в рамках которого Израиль впервые принял бы беженцев из Сирии. Предполагалось, что в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогли бы получить постоянный статус и остаться в Израиле. Однако через месяц стало известно, что программа приема сирот из Сирии заморожена из-за разногласий в правительстве.





