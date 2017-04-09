9 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:38 Суд раскритиковал сделку прокуратуры с Баселем Ратасом
18:13 В районе Хайфы обнаружен мужчина, подвергшийся нападению
17:54 Госконтролер проверит готовность Израиля к химической атаке
17:12 Молодой житель Реховота обвиняется в убийстве на свадьбе
16:56 Сиван Лави, мать 12-летнего мальчика умершего после пожара, покончила с собой
16:16 Минпрос задействует новую модель тендера для открытия средних школ
15:16 Меньше седины: премьер-министр Израиля изменил имидж
14:27 На стройплощадке в Беэр-Шеве перевернулся трактор, тяжело травмирован один человек
14:17 Предъявлены обвинения "харедим", перекрывавшим улицы в Иерусалиме
13:57 Вербное воскресенье в Иерусалиме: список перекрываемых улиц
В Израиле

Суд раскритиковал сделку прокуратуры с Баселем Ратасом

время публикации: 18:38 | последнее обновление: 18:38 блог версия для печати

Мировой суд в Беэр-Шеве подверг резкой критике досудебную сделку, заключенную прокуратурой с адвокатами бывшего депутат Кнессета Баселя Ратаса.

"Пока что я не получил достаточно убедительных доказательств того, что эта сделка оправдана, и суд не будет спешить с ее утверждением, - заявил судья Гонен Бреслер. – Ответственность за решение о мере наказания виновного лежит на суде. Возможно стороны были убеждены, что суд легко утвердит сделку, но этого пока не происходит".

16 марта Басель Ратас подписал соглашение о досудебной сделке с прокуратурой.

В рамках смягченного обвинительного заключения, Баселю Ратасу инкриминируется незаконная доставка мобильных телефонов в тюрьму, предоставление средств для совершения терактов, пронос в тюрьму документов в обход администрации и обман общественного доверия. В соответствии с условиями сделки, Ратас согласился признать себя виновным и должен быть приговорен к двум годам тюремного заключения.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Басель Ратас согласился на досудебную сделку и будет приговорен к двум годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2017 г.
Басель Ратас попросил парламентариев не лишать его депутатского мандата







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017