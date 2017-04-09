Суд раскритиковал сделку прокуратуры с Баселем Ратасом

Мировой суд в Беэр-Шеве подверг резкой критике досудебную сделку, заключенную прокуратурой с адвокатами бывшего депутат Кнессета Баселя Ратаса.

"Пока что я не получил достаточно убедительных доказательств того, что эта сделка оправдана, и суд не будет спешить с ее утверждением, - заявил судья Гонен Бреслер. – Ответственность за решение о мере наказания виновного лежит на суде. Возможно стороны были убеждены, что суд легко утвердит сделку, но этого пока не происходит".

16 марта Басель Ратас подписал соглашение о досудебной сделке с прокуратурой.

В рамках смягченного обвинительного заключения, Баселю Ратасу инкриминируется незаконная доставка мобильных телефонов в тюрьму, предоставление средств для совершения терактов, пронос в тюрьму документов в обход администрации и обман общественного доверия. В соответствии с условиями сделки, Ратас согласился признать себя виновным и должен быть приговорен к двум годам тюремного заключения.