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В Израиле

Предъявлены обвинения "харедим", перекрывавшим улицы в Иерусалиме

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения "харедим", перекрывавшим улицы в Иерусалиме

В воскресенье, 9 апреля, в мировом суде Иерусалима было предъявлено обвинительное заключение в отношении девяти представителей ультраортодоксальной общины, которые участвовали в акциях протеста и перекрывали городские улицы.

В тексте обвинения отмечается, что подозреваемые бросали камни, лили воду и плевали в полицейских. Отмечается также, что они выступали под лозунгами "Лучше смерть, чем мобилизация", "Свободу узнику Сиона" и т.п.

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Акции протеста "харедим" были реакцией на задержание нескольких представителей общины, отказавшихся от срочной службы в ЦАХАЛе и от альтернативной службы.

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