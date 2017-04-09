Предъявлены обвинения "харедим", перекрывавшим улицы в Иерусалиме

В воскресенье, 9 апреля, в мировом суде Иерусалима было предъявлено обвинительное заключение в отношении девяти представителей ультраортодоксальной общины, которые участвовали в акциях протеста и перекрывали городские улицы.

В тексте обвинения отмечается, что подозреваемые бросали камни, лили воду и плевали в полицейских. Отмечается также, что они выступали под лозунгами "Лучше смерть, чем мобилизация", "Свободу узнику Сиона" и т.п.

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Акции протеста "харедим" были реакцией на задержание нескольких представителей общины, отказавшихся от срочной службы в ЦАХАЛе и от альтернативной службы.