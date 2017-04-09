Вербное воскресенье в Иерусалиме: список перекрываемых улиц

Полиция Израиля предупреждает, что в связи с Вербным воскресеньем с 14:30 и до 20:00 9 апреля будет прекращено движение по нескольким иерусалимским улицам. По этим транспортным артериям пройдет праздничное шествие.

С 14:30 и до 17:30 в оба направления будут перекрыты Дерех Йерихо от площади Рас аль-Амуд до музея Рокфеллера и Дерех ха-Офель от парковки Гивати до перекрестка Гат Шманим, а также Маале ха-Коаним и Шева Кшатот.

В 17:00 в обе стороны закроются для движения улицы Султан Сулейман, ха-Цанханим (от Султан Сулейман до площади ЦАХАЛ) и ха-Невиим. Водителей просят пользоваться улицами Шивтей Исраэль и Шломо ха-Мелех.

С 17:00 до 20:00 иерусалимский трамвай будет выполнять перевозки на двух изолированных участках: от Писгат Зеэва до Гиват ха-Мивтар и от Центральной автобусной станции до горы Герцля.