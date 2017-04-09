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В Израиле

Госконтролер проверит готовность Израиля к химической атаке

время публикации: 17:54 | последнее обновление: 17:54 блог версия для печати фото
Госконтролер проверит готовность Израиля к химической атаке

В воскресенье, 9 апреля, государственный контролер Израиля Йосеф Шапира сообщил, что по просьбе депутата от "Сионистского лагеря" Нахмана Шая его офис проверит готовность системы безопасности, правительства и тыла к химической атаке.

По информации радиостанции "Решет Бет", Нахман Шай обратился в офис государственного контролера на прошлой неделе после того, как стало известно о применении в сирийской провинции Идлиб химического оружия.

Офис госконтролера должен среди прочего проверить, насколько верным было решение прекратить выдачу противогазов населению Израиля.

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