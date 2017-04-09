Минпрос задействует новую модель тендера для открытия средних школ

Министерство просвещения приступило к задействованию новой модели выбора образовательной сети, получающей право на открытие школы для средних и старших классов.

Как сообщили из министерства просвещения, по итогам подготовительного процесса, который велся совместно с МВД и центром местной власти, отныне при выборе сети в ходе тендера, наибольшое значение будет уделяться качеству преподавания, которое составит 90% от общей оценки. Отмечается, что речь идет не только о новых школах: не позднее, чем через три года все муниципалитеты и региональные советы проведут обновленные тендеры, которые будут основываться на новых критериях.

В рамках подготовки к реализации новой модели, министерство просвещения построило, так называемую, "модель качества", учитывающую характеристики всех средних школ Израиля и создал шкалу, которая позволяет выбрать наиболее соответствующую требованиям и критериям сеть.

Согласно опубликованной информации, в соответствии с новой моделью для того, чтобы выиграть тендер, образовательной сети необходимо пройти несколько этапов. Изначально требуется ввести основные данные: название местного совета или муниципалитета, число учебных заведений, о которых идет речь в тендере, новые ли это учебные заведения или уже существующие, и сколько сетей подали просьбу на участие в тендере.

На втором этапе от сети требуется представить следующие данные: идет ли речь о трехлетней школе или о шестилетней, какой иностранный язык изучается в школе, какая форма контроля над учебным заведением и половой состав учащихся.

На третьем этапе претенденты должны представить свое видение главных критериев работы в будущей школе по следующим параметрам: число экзаменующихся на аттестат зрелости, число отличников, число экзаменующихся на пять единиц багрута по математике и английскому, число школьников, бросающих учебу, честность, проведения экзаменов, процент призывающихся в ЦАХАЛ и на альтернативную службу.

Общий итог позволяет получить окончательную оценку, которая является на 90% критерием при подведении итогов. Еще 10% оценки опираются на бюджетные критерии.