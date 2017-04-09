Штаб по борьбе с террором призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров

В воскресенье, 9 апреля, Штаб по борьбе с террором выпустил дополнительное предупреждение для израильтян об угрозе терактов на Синайском полуострове. Израильтянам, находящемся на Синае рекомендуется немедленно покинуть опасную зону, а тем, кто планировал поездку на праздники, рекомендуется отказаться от своих планов.

Новое предупреждение было опубликовано на фоне двух терактов в коптских соборах в Танте и Александрии, унесших жизни более 40 человек. В сообщении Штаба говорится, что эти теракты свидетельствуют о возможности "Исламского государства" спланировать и осуществить атаки.

Отметим, что первое предупреждение было опубликовано Штабом 27 марта. В нем содержался призыв к израильским туристам немедленно покинуть Синай.

5 апреля 10-й канал ИТВ передал, что в Израиле получена информация, указывающая на то, что боевики "Исламского государства" готовятся нанести удар по туристическим объектам на Синае во время праздника. По информации телеканала, спецслужбами рассматривается возможность закрыть на время Песаха пограничный переход "Таба" для проезда израильтян на территорию Египта.





