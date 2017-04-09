9 апреля 2017 г.
последняя новость: 19:49
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:39 Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии
19:17 Штаб по борьбе с террором призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров
18:38 Суд раскритиковал сделку прокуратуры с Баселем Ратасом
18:13 В районе Хайфы обнаружен мужчина, подвергшийся нападению
17:54 Госконтролер проверит готовность Израиля к химической атаке
17:12 Молодой житель Реховота обвиняется в убийстве на свадьбе
16:56 Сиван Лави, мать 12-летнего мальчика умершего после пожара, покончила с собой
16:16 Минпрос задействует новую модель тендера для открытия средних школ
15:16 Меньше седины: премьер-министр Израиля изменил имидж
14:27 На стройплощадке в Беэр-Шеве перевернулся трактор, тяжело травмирован один человек
В Израиле

Штаб по борьбе с террором призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров

время публикации: 19:17 | последнее обновление: 19:17 блог версия для печати фото
Штаб по борьбе с террором призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров

В воскресенье, 9 апреля, Штаб по борьбе с террором выпустил дополнительное предупреждение для израильтян об угрозе терактов на Синайском полуострове. Израильтянам, находящемся на Синае рекомендуется немедленно покинуть опасную зону, а тем, кто планировал поездку на праздники, рекомендуется отказаться от своих планов.

Новое предупреждение было опубликовано на фоне двух терактов в коптских соборах в Танте и Александрии, унесших жизни более 40 человек. В сообщении Штаба говорится, что эти теракты свидетельствуют о возможности "Исламского государства" спланировать и осуществить атаки.

Отметим, что первое предупреждение было опубликовано Штабом 27 марта. В нем содержался призыв к израильским туристам немедленно покинуть Синай.

5 апреля 10-й канал ИТВ передал, что в Израиле получена информация, указывающая на то, что боевики "Исламского государства" готовятся нанести удар по туристическим объектам на Синае во время праздника. По информации телеканала, спецслужбами рассматривается возможность закрыть на время Песаха пограничный переход "Таба" для проезда израильтян на территорию Египта.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракты против христиан в Египте, десятки погибших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
"Исламское государство" взяло ответственность за теракты против христиан в Египте
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракт в соборе Святого Марка в Александрии







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017