9 апреля 2017 г.
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В Израиле

Праздничное шествие католиков в Иерусалиме с пальмовыми ветвями и палестинскими флагами

время публикации: 21:13 | последнее обновление: 21:13 блог версия для печати фото
Праздничное шествие католиков в Иерусалиме с пальмовыми ветвями и палестинскими флагами

9 апреля католики отмечали Вербное (Пальмовое) воскресенье. В этом году участники торжественного шествия в Иерусалиме несли не только пальмовые ветви, но и палестинские флаги.

В этом шествии принимали участие тысячи людей. В том числе, было много иностранных туристов.

По информации сайта 0404.co.il , под палестинскими флагами шли христиане из Бейт-Лехема.

Согласно христианской традиции, когда Иисус Христос верхом на молодой ослице въехал в город, все жители вышли ему навстречу, снимая с себя одежду и бросая ее ему под ноги в знак признания его силы и божественного начала. Путь Иисусу устилали ветками пальмы. Этот праздник должен был стать символом мира и надежды.

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