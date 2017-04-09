Праздничное шествие католиков в Иерусалиме с пальмовыми ветвями и палестинскими флагами

9 апреля католики отмечали Вербное (Пальмовое) воскресенье. В этом году участники торжественного шествия в Иерусалиме несли не только пальмовые ветви, но и палестинские флаги.

В этом шествии принимали участие тысячи людей. В том числе, было много иностранных туристов.

По информации сайта 0404.co.il , под палестинскими флагами шли христиане из Бейт-Лехема.

Согласно христианской традиции, когда Иисус Христос верхом на молодой ослице въехал в город, все жители вышли ему навстречу, снимая с себя одежду и бросая ее ему под ноги в знак признания его силы и божественного начала. Путь Иисусу устилали ветками пальмы. Этот праздник должен был стать символом мира и надежды.