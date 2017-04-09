9 апреля 2017 г.
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В Израиле

Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии

время публикации: 19:39 | последнее обновление: 19:53 блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии
Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии
Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии

В воскресенье, 9 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, согласно которому в минувший четверг на территорию Израиля были доставлены семь сирийских граждан.

Эвакуированные получили осколочные ранения в ходе обстрелов приграничных сирийских деревень в рамках боевых действий в Сирии. Среди эвакуированных один мужчина, две женщины и четверо детей. Двухлетняя девочка находилась в тяжелом состоянии из-за ранения в голову. Она была доставлена вертолетом в больницу вместе с матерью.

Остальные раненые были доставлены в больницы медперсоналом ЦАХАЛа. Операция по эвакуации раненых проводилась медицинскими группами соединения "Башан" и бригад "Голан" и "Хермон" при поддержке батальонов, проводивших учения в регионе.

ЦАХАЛ оказывает помощь сирийцам, пострадавшим в ходе гражданской войны, начиная с 2013 года. За это время медицинскую помощь в Израиле получили 3.000 раненых сирийцев. В 2016 году в Израиле проходили лечение 600 сирийских граждан.

70% раненых проходили лечение в медицинском центре западной Галилеи в Нагарии, 20% лечились в больнице "Зив" в Цфате, еще 10% находились в остальных больницах Израиля.

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