9 апреля 2017 г.
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Прогноз погоды на 9 апреля: температура без изменений, переменная облачность

время публикации: 05:05 | последнее обновление: 05:05 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 9 апреля: температура без изменений, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 апреля, температура существенно не изменится. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 11-19 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 19-32. В Беэр-Шеве – 11-23, в Мицпе-Рамоне – 11-22, на побережье Мертвого моря – 19-26, в Ашкелоне – 14-21, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 9-19.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть севео-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры и усиление ветра. Во вторник – дальнейшее повышение температуры до уровня выше среднесезонной, пустынный ветер (шарав). В среду жарко и сухо, шарав, повышенная запыленность воздуха на юге.

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Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
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