Рейтинг министров и депутатов среди русских израильтян. Исследование PORI 2017 года

Институт Public Opinion Research of Israel (PORI), по заказу редакции NEWSru.co.il, провел новое масштабное научное исследование по теме "Идентичность, культура и политические предпочтения русскоязычных израильтян".

В общей сложности, в опросе, который проводился методом очных интервью в феврале-марте 2017 года, приняли участие 1.090 русскоязычных респондентов, прибывших в Израиль в 1988-2017 годах.

Мы планируем опубликовать несколько материалов по результатам этих исследований. Первая публикация была посвящена политическим предпочтениям русскоязычных израильтян в целом. Вторая публикация рассказывает о том, как оценивают русскоязычные израильтяне деятельность кабинета министров и депутатов Кнессета.

РЕЙТИНГ МИНИСТРОВ

Вопрос был сформулирован так: "В какой степени вы довольны или недовольны деятельностью министров нынешнего правительства?" (в списке были представлены имена 21 министра и указаны занимаемые ими должности).

По мере убывания соотношения "довольны/не довольны" голоса распределились следующим образом (коэффициент >1 означает, что число тех, кто доволен работой депутата, больше, чем тех, кто его работой недоволен):

1. Авигдор Либерман, министр обороны (НДИ) 57,9%/9,3% = 6,23

2. Исраэль Кац, министр транспорта и безопасности дорожного движения, по делам разведслужб ("Ликуд") 33,1%/17,1% = 1,94

3. Биньямин Нетаниягу, премьер-министр, министр регионального сотрудничества, иностранных дел, экономики ("Ликуд") 38,3%/21% = 1,82

4. Софа Ландвер, министр алии и абсорбции (НДИ) 33,5%/20,8% = 1,61

5. Зеэв Элькин, министр: экологии, по делам Иерусалима и наследия ("Ликуд") 22,5%/19,7% = 1,14

6. Гилад Эрдан, министр: внутренней безопасности, стратегического планирования ("Ликуд") 15,8%/24,4% = 0,65

7. Яаков Лицман, министр здравоохранения ("Яадут а-Тора") 20,7%/34% = 0,61

8. Моше Кахлон, министр финансов ("Кулану") 17,1%/28,3% = 0,60

9. Юваль Штайниц, министр энергетики и водоснабжения ("Ликуд") 15,5%/27,5% = 0,56

10. Ярив Левин, министр туризма ("Ликуд") 14%/24,9% = 0,56

11. Офир Акунис, министр науки, технологии и космоса ("Ликуд") 11,7%/22,2% = 0,53

12. Айелет Шакед, министр юстиции ("Байт Иегуди") 14,2%/29,3% = 0,48

13. Хаим Кац, министр социального обеспечения ("Ликуд") 15,7%/34,3% = 0,46

14. Йоав Галант, министр строительства ("Кулану") 14,7%/37,3% = 0,39

15. Нафтали Беннет, министр: по делам Иерусалима и диаспоры, образования ("Байт Иегуди") 15,8%/41,6% = 0,38

16. Ури Ариэль, министр сельского хозяйства ("Байт Иегуди") 12%/32,1% = 0,37

17. Мири Регев, министр культуры и спорта ("Ликуд") 12%/37,6% = 0,32

18. Цахи Анегби, министр связи ("Ликуд") 9,3%/29,7% = 0,31

19. Гила Гамлиэль, министр по делам пенсионеров ("Ликуд") 7,5%/45,1% = 0,17

20. Арье Дери, министр: внутренних дел, развития Негева и Галилеи (ШАС) 7,1%/51,8% = 0,14

21. Давид Азулай, министр по делам религий (ШАС) 3,6%/48,5% = 0,07

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство участников опроса довольны работой только пяти министров, причем все эти министры представляют партии НДИ и "Ликуд". В нынешнем правительства три русскоязычных министра (Либерман, Элькин, Ландвер), большинство русских израильтян довольны их работой. Отметим, что верхние строчки рейтинга занимают Авигдор Либерман и Исраэль Кац, они же лидировали по недавнему онлайн-опросу NEWSru.co.il (но в октябре, по результатам нашего опроса, рейтинг министра Каца был немного выше).

РЕЙТИНГ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕПУТАТОВ КНЕССЕТА

Вопрос был сформулирован так: "В какой степени вы довольны или недовольны парламентской деятельностью следующих депутатов Кнессета?.." (в списке были представлены имена восьми депутатов Кнессета, репатриировавшихся из бывшего СССР).

По мере убывания соотношения "довольны/не довольны" голоса распределились следующим образом (коэффициент >1 означает, что число тех, кто доволен работой депутата, больше, чем тех, кто его работой недоволен):

Юлий Эдельштейн ("Ликуд", председатель Кнессета) 35,8%/12,2% = 2,93

Зеэв Элькин ("Ликуд", министр экологии) 32,5%/15% = 2,17

Йоэль Развозов ("Еш Атид") 25,7%/14,3% = 1,80

Роберт Илатов (НДИ) 24,4%/14,1% = 1,73

Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") 33,2%/20% = 1,66

Софа Ландвер (НДИ, министр алии и интеграции) 36,1%/22% = 1,64

Юлия Малиновская (НДИ) 16,2%/16,7% = 0,97

Тали Плосков ("Кулану") 15,8%/18,1% = 0,87

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство участников опроса в основном довольны работой русскоязычных депутатов Кнессета. Причем первая тройка рейтинга та же, что и в недавнем опросе NEWSru.co.il, хотя места в ней распределились иначе.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Респондентам было предложено ответить на вопрос, устраивает ли их деятельность последнего правительства Нетаниягу в различных сферах, таких как региональная безопасность, отношения с палестинской администрацией, действия в отношении палестинских и других арабских террористических организаций, отношения к случаям нелояльности израильских арабов, отношения с США и ЕС, действия против иранской атомной программы, отношения с Россией в целом, позиция в отношении российско-украинского конфликта, реформа в сфере добычи и использования природного газа, экономическая политика в целом, гражданские вопросы (отмена реформы гиюра и санкций против ультрарелигиозных, отказывающихся проходить срочную службу и др.), политика в сфере СМИ, общее впечателение от деятельности правительства.

По мере убывания соотношения "устраивает/не устраивает" голоса распределились следующим образом (коэффициент >1 означает, что число тех, кого устраивает работа правительства в данной сфере, больше, чем тех, кого работа кабинета министров в этой сфере не устраивает):

Отношения с Россией в целом 47,4%/8,8% = 5,39

Отношения с США и ЕС 46,5%/13,7% = 3,39

Позиция в отношении российско-украинского конфликта 38%/13,9% = 2,73

Общее впечатление 42,7%/16,5% = 2,59

Региональная безопасность 35,3%/17% = 2,08

Газовая реформа 34,6%/16,6% = 2,08

Действия против иранской атомной программы 39,9%/21,4% = 1,86

Политика в сфере СМИ 35,9%/20,9% = 1,72

Экономическая политика в целом 36,2%/26,9% = 1,35

Отношения с палестинской администрацией 29,9%/29,6% = 1,01

Отношение к нелояльности израильских арабов 27,9%/34,5% = 0,81

Гражданские вопросы 26%/35,5% = 0,73

Действия в отношении террористов 27,2%/38,8% = 0,70

Полученные результаты показывают, что, несмотря на недовольство работой многих министров, общее впечатление от деятельности правительства у большинства опрошенных положительное. При этом респонденты довольны, прежде всего, внешнеполитическим курсом правительства, позитивно оценивается и развитие экономики страны, но действия против террористов и решение гражданских проблем нынешним кабинетом министров оцениваются преимущественно негативно.





