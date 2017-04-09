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В Израиле

Суд утвердил сделку с Баселем Ратасом и объявил его действия позорными

время публикации: 21:03 | последнее обновление: 21:03 блог версия для печати фото
Суд утвердил сделку с Баселем Ратасом и объявил его действия позорными

Вечером в воскресенье, 9 апреля, мировой суд в Беэр-Шеве утвердил досудебную сделку, заключенную прокуратурой с бывшим депутатом Кнессета Баселем Ратасом.

В рамках сделки, Ратас признал себя виновным и был приговорен к двум годам тюремного заключения. Суд ужесточил условия сделки, приговорив Ратаса также к 18 месяцам заключения условно и к штрафу в размере 120 тысяч шекелей. Действия Ратаса признаны позорными.

В ходе судебного заседания, судья подверг сделку резкой критике. Вынося решение, он подчеркнул, что принимает его "с тяжелым сердцем".

В рамках смягченного обвинительного заключения, Баселю Ратасу инкриминировалась незаконная доставка мобильных телефонов в тюрьму, предоставление средств для совершения терактов, пронос в тюрьму документов в обход администрации и обман общественного доверия.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Суд раскритиковал сделку прокуратуры с Баселем Ратасом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Басель Ратас согласился на досудебную сделку и будет приговорен к двум годам тюрьмы







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