9 апреля 2017 г.
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В Израиле

Сиван Лави, мать 12-летнего мальчика умершего после пожара, покончила с собой

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати

Закончено опознание женщины, тело которой было обнаружено утром 9 апреля на строительной площадке на улице Игаль Алон в Тель-Авиве. Это 46-летняя Сиван Лави, мать 12-летнего мальчика, скончавшегося на прошлой неделе.

5 апреля израильские СМИ сообщили о смерти 12-летнего мальчика, проживавшего вместе с матерью в квартире на улице Маапилей Эгоз, в Тель-Авиве. Накануне в этой квартире произошел пожар, а спустя сутки мать и сын вернулись домой. Через несколько часов бабушка мальчика, приехавшая навестить его и взволнованная тем, что ей не открывают, вызвала полицию. Прибывшие в квартиру парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" нашли ребенка и мать лежащими на полу без сознания. Парамедики были вынуждены констатировать смерть мальчика. Мать ребенка была доставлена в больницу, где ей позднее сообщили, что ее сын умер. В пятницу вечером Сиван Лави выписалась из больницы и поехала к своей матери в Гиватаим.

В субботу, 8 апреля, Сиван Лави вышла из дома матери и пропала. Поскольку существовали серьезные опасения за ее жизнь, к поискам полиция привлекала добровольцев, сотрудников муниципалитета Тель-Авива, знакомых женщины. В следственных органах подчеркивали, что Сиван Лави не причастна к смерти сына. Но поиски женщины не увенчались успехом.

Следственные органы сообщили, что Сиван Лави покончила с собой, сбросившись вниз с большой высоты.

Вместе с тем, вскрытие сына Сиван не позволило установить причину его смерти. Следственные органы ждут результатов еще одного лабораторного исследования.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
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