ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты ХАМАСа на севере Газы

В ночь на понедельник, 9 апреля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в северной части сектора Газы, поразив военный объект боевиков террористической организации ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении сказано, что удар был нанесен в ответ на попытки диверсий на границе, предпринятые накануне.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: "Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любым попыткам нанести ущерб военной или оборонительной инфраструктуре, и не позволит превратить приграничную территорию в зону боевых действий". Кроме того, военные напоминают, что ХАМАС несет ответственность за любые происшествия и их последствия в секторе Газы.

Агентство Maan и "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передают, что самолеты израильских ВВС атаковали два объекта боевиков: сначала была атакована цель в Бейт-Лахии, на севере сектора, затем была атакована база боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от Джебалии. В обоих случаях был причинен значительный ущерб. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 8 апреля трое террористов из сектора Газы при пересечении заградительного сооружения, установили на территории Израиля два взрывных устройства.

Ранее на севере сектора Газы была зафиксирована попытка проникновения в Израиль. Трое предполагаемых террористов преодолели заградительное сооружение. После того, как военнослужащие открыли огонь в их сторону, нарушители границы вернулись в сектор Газы. Палестинские источники сообщали, что сектор Газы был обстрелян из танков. В результате этого обстрела были ранены четыре человека.