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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты ХАМАСа на севере Газы

время публикации: 06:34 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект ХАМАСа на севере Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект ХАМАСа на севере Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект ХАМАСа на севере Газы

В ночь на понедельник, 9 апреля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в северной части сектора Газы, поразив военный объект боевиков террористической организации ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении сказано, что удар был нанесен в ответ на попытки диверсий на границе, предпринятые накануне.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: "Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любым попыткам нанести ущерб военной или оборонительной инфраструктуре, и не позволит превратить приграничную территорию в зону боевых действий". Кроме того, военные напоминают, что ХАМАС несет ответственность за любые происшествия и их последствия в секторе Газы.

Агентство Maan и "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передают, что самолеты израильских ВВС атаковали два объекта боевиков: сначала была атакована цель в Бейт-Лахии, на севере сектора, затем была атакована база боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" к востоку от Джебалии. В обоих случаях был причинен значительный ущерб. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 8 апреля трое террористов из сектора Газы при пересечении заградительного сооружения, установили на территории Израиля два взрывных устройства.

Ранее на севере сектора Газы была зафиксирована попытка проникновения в Израиль. Трое предполагаемых террористов преодолели заградительное сооружение. После того, как военнослужащие открыли огонь в их сторону, нарушители границы вернулись в сектор Газы. Палестинские источники сообщали, что сектор Газы был обстрелян из танков. В результате этого обстрела были ранены четыре человека.

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Палестинские источники сообщили о перестрелке между боевиками и ЦАХАЛом на границе с Газой







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