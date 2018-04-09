Конфликт вокруг церемонии Дня независимости привел к скандалу в "Ликуде"

Cпикер Кнессета Юлий Эдельштейн опубликовал официальное заявление по поводу соглашения об участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу в церемонии Дня независимости.

В этом заявлении Эдельштейн опроверг слова министра по делам культуры и спорта Мири Регев, утверждавшей, что в рамках достигнутого соглашения премьер-министр произнесет речь на церемонии.

"К нашему сожалению, заявление, опубликованное министром по делам культуры, не отражает сути соглашения, достигнутого в ходе личной встречи спикера Кнессета и премьер-министра. Согласовано, что премьер-министр зажжет один из факелов Дня независимости и скажет несколько приветственных слов. В соответствии с договоренностью, таков будет порядок церемоний каждые десять лет", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой спикера Кнессета.

Ранее министр культуры и спорта Мири Регев сообщила о компромиссе между Биньямином Нетаниягу и Юлием Эдельштейном. По словам Мири Регев, на церемонии зажжения факелов по случаю Дня независимости Биньямин Нетаниягу выступит с речью, а потом зажжет один из факелов.

Разногласия между Регев и Эдельштейном возникли вокруг вопроса, произнесет ли Нетаниягу речь на церемонии или ограничится коротким приветствием как любой зажигающий факел. В окружении Нетаниягу не комментируют сложившуюся ситуацию.

Ранее спикер Кнессета заявлял, что не примет участия в церемонии, если на ней будет выступать Нетаниягу. Эдельштейн подчеркивал, что, по традиции, государство на этой церемонии представляет председатель парламента. В окружении Нетаниягу напоминали, что глава правительства уже выступал однажды на церемонии Дня независимости. Это было ровно 20 лет назад. Тогда, как и сейчас, премьер-министром был Биньямин Нетаниягу.

В политической системе отмечают, что Эдельштейн потерпел поражение в этом противостоянии с Нетаниягу, и был вынужден пойти на компромисс, условия которого почти полностью отвечают требованиям главы правительства.

На фоне продолжающегося конфликта между спикером Кнессета и министром по делам культуры, депутат Кнессета Орен Хазан выступил с резкими нападками на Юлия Эдельштейна. "Сначала вы подлизывались к сторонникам террора, заседающим в Кнессете, а теперь выступаете против главы "Ликуда" и ослабляете его. Хватит. Хватит оскорблять, хватит чинить препоны, хватит пользоваться сложным положением, в котором находится премьер-министр, и пытаться унизить его, привлекая прессу и президента государства к обслуживанию ваших капризов. Не перестанете? Сочтемся на праймериз. Я вам обещаю – в первой десятке вы не будете", – написал Хазан в своем микроблоге Twitter.

В ответ на это депутат Кнессета Иегуда Глик написал Хазану "Стыдись!" и написал: "Господин премьер-министр, довольно. Угомоните депутата Хазана. Его нападки на спикера Кнессета переходят всякие границы".

Церемония Дня независимости состоится вечером 18 апреля на горе Герцля в Иерусалиме.