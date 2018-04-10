Дело НДИ: прокуратура впервые не отправит в тюрьму "бескорыстного взяткодателя"

По информации телеканала "13 Решет", в понедельник, 9 апреля, были подписаны досудебные сделки с главой некоммерческой организации "Айялим" Матаном Даханом, с заместителем председателя НКО Дани Гликсбергом, а также Стивеном Леви. Около месяца назад сделка была заключена с бывшим главой организационного отдела НДИ Даудом Годовским.

По информации "13 Решет", главы НКО "Айялим" будут обвинены в даче взятки Дауду Годовскому в обмен на финансирование организации из коалиционного бюджета. Согласно этому источнику, Матан Дахан признает свою вину и будет приговорен к шести месяцам общественных работ.

Источник в прокуратуре сообщил 10-му каналу ИТВ, что впервые в истории прокуратура согласилась не добиваться тюремного заключения для обвиняемого в даче взятки. Поскольку, согласно материалам расследования, Матан Дахан не искал личной выгоды, а пытался укрепить молодежное движение в Галилее и Негеве.

Напомним, что суд над обвиняемыми по делу 242 открылся 7 сентября. Бывший заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях. Прокуратура подала также просьбу о конфискации ее имущества на сумму 5,7 миллиона шекелей.

Обвинения касаются десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения, переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорится, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

Обвинения предъявлены бывшему главе организационного отдела партии "Наш дом Израиль" Дауду Годовскому, бывшему гендиректору министерства сельского хозяйства Рами Коэну и его жене Батье, главе организации "Айялим" Матану Дахану, его заместителю Дани Гликсбергу, генеральному директору всемирной организации "Эзра" Даниэлю Элинсону, лоббисту Стивену Леви, гендиректору Ассоциации предпринимателей Израиля Ирене Вальдберг.

Дело бывшего министра туризма Стаса Мисежникова было выделено в отдельное производство. В рамках досудебной сделки, он был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.





