В Израиле проходят выборы в Кнессет 21-го созыва

Во вторник, 9 апреля, в Израиле проходят всеобщие выборы в Кнессет 21-го созыва. Правом голоса обладают 6.339.729 граждан страны. В предвыборных списках представлены 39 партий и блоков.

Более полумиллиона граждан впервые получили право на участие в выборах в Кнессет. Первыми эти выборы в Кнессет стали для родившихся в период с конца января 1997 по апрель 2001 года. По данным ЦСБ, в этот период в Израиле родились 547 тысяч детей (из этого числа следует вычесть жителей арабских кварталов Иерусалима, имеющих статус постоянного жителя, но не гражданство, а также эмигрировавших из Израиля и умерших). Кроме того, в период с января 2015 по конец 2018 года в Израиль репатриировались 116 тысяч человек. Из них 17% (около 20 тысяч) приехали в возрасте 15 лет и младше, и еще не могут голосовать). Таким образом, остается около 96 тысяч репатриантов, ранее не голосовавших на выборах в Израиле.

Избирательные участки открываются в 07:00 и закроются в 22:00. В населенных пунктах с менее чем 350 жителями, а также в тюрьмах и больницах, голосование проводится с 08:00 до 20:00.

В общей сложности в стране действуют 10.460 избирательных участков, из которых 2.189 участков оборудованы доступом для лиц с ограниченными возможностями в передвижении. По закону, лица с ограниченными возможностями в передвижении, приписанные к участку, не оборудованному под их нужды, имеют право голосовать на любом оборудованном участке.

Принять участие в голосовании смогут лишь те, кто был зарегистрирован в МВД до 14 февраля 2019 года. Зарегистрированные позднее не фигурируют в списках избирателей.

Для того, чтобы проголосовать, гражданин должен иметь при себе удостоверение личности или действующий международный паспорт. Желательно иметь при себе приглашение на выборы, но проголосовать можно и без него.

При отсутствии на избирательном участке бюллетеней с символом партии, за которую вы хотите голосовать, избиратель имеет право взять белый бюллетень и написать на нем буквенное обозначение партии от руки.

Белые (незаполненные) бюллетени, опущенные в избирательную урну в качестве голосования протеста, учитываться при подсчете голосов не будут.

Военнослужащие ЦАХАЛа начали голосовать в субботу, 6 апреля. Первыми проголосовали военнослужащие инженерного подразделения специального назначения "Яалом". В общей сложности на военных базах всех родов войск будет развернуто 640 избирательных участков, включая 130 мобильных участков. Голосование будет проводиться в течение 72 часов. Это позволит реализовать свои права солдатам и офицерам, которые 9 апреля, в день всеобщего голосования, будут находиться на боевом посту.

Голосование официальных представителей государства, сотрудников Еврейского агентства и Еврейского национального фонда за границей и членов их семей уже завершилось. В выборах приняли участие 3.874 человека из 5.090 обладателей права голоса в 96 странах мира, что составляет явку 76%, на 8% выше, чем на предыдущих выборах. Избирательные урны будут доставлены в Израиль и вскрыты вечером 9 апреля, по окончании всеобщих выборов, вместе со всеми остальными избирательными урнами.

По закону, граждане Израиля, находящиеся в день выборов за границей, не смогут реализовать свое избирательное право. По данным Управления аэропортов, помимо израильтян, проживающих за границей на постоянной основе, в предвыборную неделю страну покинут около 60 тысяч обладателей права голоса, решивших отдохнуть за пределами Израиля.

День выборов является официальным выходным. Однако продуктовые магазины будут работать до 12:00, а общественный транспорт (бесплатный), туристические объекты, СМИ, отели, рестораны, службы спасения, паркинги будут работать в обычном режиме.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков. Текущие результаты будут обновляться раз в час на сайте ЦИК. Итоговые результаты будут опубликованы в течение 8 дней после окончания выборов.

Электоральный барьер составляет 3,25% проголосовавших, то есть около 4 мандатов. Согласно предвыборным опросам, реальные шансы на преодоление электорального барьера имеют 13-14 партий и блоков. Накануне выборов были подписаны следующие соглашения об остаточных голосах: "Авода"-МЕРЕЦ, "а-Ямин а-ХАДАШ"-НДИ, РААМ-БАЛАД-ТААЛ-ХАДАШ, "Ликуд"-"Ихуд Мифлагот а-Ямин", ШАС-"Яадут а-Тора", "На Нах"-"Пиратим".

Обеспечивать безопасность в день выборов будут 17 тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и гражданских охранников. В день выборов армия блокирует палестинские территории. Усиленные наряды полиции будут патрулировать места голосования, а также обеспечивать безопасность и порядок в парках, общественных заведениях и районах отдыха.

Ожидается, что сотни тысяч израильтян воспользуются выходным днем для отдыха на природе.