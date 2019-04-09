Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет?

9 апреля 2019 года проходят досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва. Если вы уже побывали на избирательном участке и приняли участие в выборах, просим вас сообщить, за кого вы проголосовали.

Мы также просим принять участие в опросе тех читателей, которые, имея право голоса на выборах в Израиле, решили не голосовать или не смогли проголосовать по той или иной причине. Пожалуйста, отметьтесь и те, кто голосовал "белым" или испорченным бюллетенем ("против всех").

Даже если вы абсолютно точно знаете, за кого проголосуете, но еще не голосовали, мы просим вас принять участие в опросе только после того, как вы опустите бюллетень в урну на избирательном участке.

Данные этого своеобразного виртуального exit poll не будут опубликованы до момента окончания голосования и закрытия всех избирательных участков, чтобы не нарушать закон о выборах.

Мы будем постоянно следить за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Опрос анонимный. Мы просим тех, кто вернулся с избирательного участка, ответить на единственный вопрос:

Как вы проголосовали на выборах в Кнессет 21-го созыва? Опрос NEWSru.co.il

В списке перечислены все 39 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.