18+
9 апреля 2019 г.
последняя новость: 09:35
Исход выборов: три сценария
Большая игра украинского олигарха
Аннексия территорий — предвыборный трюк?
Банк Израиля снижает прогнозы экономического роста
Кто живет в квартирах умерших артистов
Сын отказался от денег Валерии
Артишоки в духовке
Виторган раскрыл свое отношение к Собчак
"Посвящу десять лет борьбе за благо государства"
Короли природной ренты
За кого же голосовать? Часть 2
Взятые высоты
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:35 НДИ, МЕРЕЦ и "Яадут а-Тора" подали жалобы в ЦИК на ход голосования
09:23 Лидеры ведущих партий проголосовали на выборах в Кнессет
09:00 ЦИК запретил интервьюировать кандидатов в депутаты
08:08 В Нетании автомобиль сбил пожилую женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
07:50 Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет?
06:08 В Израиле проходят выборы в Кнессет 21-го созыва
05:58 Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и малооблачно, вечером местами дожди
01:53 В день выборов ЦАХАЛ блокирует "палестинские территории"
23:37 Обстрелян укрепленный пункт ЦАХАЛа возле арабской деревни Яабад
21:13 В Ор-Иехуде ограблен ювелирный магазин. Преступники скрылись
Загрузка...
В Израиле

Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет?

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет?
Виртуальный exit poll: за кого вы проголосовали на выборах в Кнессет?

9 апреля 2019 года проходят досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва. Если вы уже побывали на избирательном участке и приняли участие в выборах, просим вас сообщить, за кого вы проголосовали.

Мы также просим принять участие в опросе тех читателей, которые, имея право голоса на выборах в Израиле, решили не голосовать или не смогли проголосовать по той или иной причине. Пожалуйста, отметьтесь и те, кто голосовал "белым" или испорченным бюллетенем ("против всех").

Даже если вы абсолютно точно знаете, за кого проголосуете, но еще не голосовали, мы просим вас принять участие в опросе только после того, как вы опустите бюллетень в урну на избирательном участке.

Данные этого своеобразного виртуального exit poll не будут опубликованы до момента окончания голосования и закрытия всех избирательных участков, чтобы не нарушать закон о выборах.

Мы будем постоянно следить за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Опрос анонимный. Мы просим тех, кто вернулся с избирательного участка, ответить на единственный вопрос:

Как вы проголосовали на выборах в Кнессет 21-го созыва? Опрос NEWSru.co.il

В списке перечислены все 39 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 марта 2019 г.
Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2019 г.
Безопасность, борьба с террором и готовность Израиля к войне. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2019 г.
Большинство русскоязычных израильтян не видят Ганца премьер-министром. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2019 г.
После заявления Мандельблита "русский рейтинг" Нетаниягу и "Ликуда" не снизился. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2019 г.
"Кахоль Лаван" собирает меньше "русских" голосов, чем Ганц и Лапид до объединения. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2019 г.
"Русские голоса" на фоне изменения политической карты Израиля. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Выбор читателей NEWSru.co.il: рейтинги НДИ и "Ликуда" почти сравнялись
// NEWSru.co.il





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 9 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019