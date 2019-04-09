Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали русскоязычные израильтяне

Во вторник, 9 апреля, прошли досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва. Явка была немного ниже, чем на выборах 2015 года (в основном, за счет низкой активности арабского сектора).

В течение дня редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого выяснялось, как проголосовали наши читатели на этих выборах. В списке были перечислены все 39 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

Мы публикуем данные этого опроса после того, как избирательные участки были закрыты (после 22:00).

В опросе приняли участие 6.422 респондента. Опрос предназначался только для граждан Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

0,3% опрошенных сообщили, что проголосовали "белым" или испорченным бюллетенем ("против всех"). 1,1% участников опроса не голосовали, хотя находятся в Израиле (подчеркиваем, что это не свидетельствует о высокой явке на "русской улице"; не голосовавшие, как правило, не участвовали в данном опросе). 0,1% респондентов заявили, что не голосовали, так как не знали, где и как это сделать. 1,2% не голосовали, так как находятся за пределами Израиля. 1,2% сказали, что не голосовали, так как не имеют права голоса на выборах в Израиле (это репатриировавшиеся в последние месяцы и некоторые другие категории). 1,2% не голосовали по другой причине или выбрали "другой ответ".

Таким образом, среди участников опроса почти 95% отдали свои голоса той или иной партии. Результаты, публикуемые ниже, показывают, как распределились голоса читателей NEWSru.co.il с учетом пятипроцентной "потери" голосов.

НДИ – 31,0%

"Ликуд" – 26,6%

"Кахоль Лаван" – 20,6%

"Зеут" – 6,3%

"Кулану" – 5,8%

"А-Ямин а-Хадаш" – 3,0%

"Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 1,8%

МЕРЕЦ – 1,9%

Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

Наша редакция постоянно следила за ходом голосования, стремясь не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии. Показатели фиксировались после каждой тысячи проголосовавших. Колебания более 2% (но не более 4%) были отмечены только по трем партиям, набравшим наибольшее число голосов. Приводим эти данные: 1000 – НДИ 29%, "Ликуд" 29%, "Кахоль Лаван" 18%; 2000 – НДИ 32%, "Ликуд" 27%, "Кахоль Лаван" 17%; 3000 – НДИ 32%, "Ликуд" 27%, "Кахоль Лаван" 16%; 4000 – НДИ 32%, "Ликуд" 27%, "Кахоль Лаван" 17%; 5000 – НДИ 30%, "Ликуд" 26%, "Кахоль Лаван" 20%; 6000 – НДИ 30%, "Ликуд" 25%, "Кахоль Лаван" 20%;

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют 16,2 мандата (из 120), при уровне голосования равной средней по Израилю.

Если исходить из этой оценки и данных нашего виртуального exit poll, то можно предположить, что партия "Наш дом Израиль" получает 5 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей, "Ликуд" – 4,3, "Кахоль Лаван" – 3,3, "Зеут" – 1, "Кулану" – 1, "А-Ямин а-Хадаш" – 0,5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 0,3, МЕРЕЦ – 0,3. Примерно половину "русского" мандата в совокупности получают все остальные партии и блоки.

Отметим, что результаты нашего виртуального exit poll в день выборов незначительно отличаются от результатов наших опросов, которые проводились в предвыборный период.

См. также: Результаты exit poll по русскоязычным избирателям в 16 городах Израиля





