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В Израиле

Предварительные результаты выборов: "Кахоль Лаван" опережает "Ликуд", правые лидируют

время публикации: 9 апреля 2019 г., 22:01 | последнее обновление: 9 апреля 2019 г., 23:38 блог версия для печати фото
Завершились выборы в Кнессет 21-го созыва
Завершились выборы в Кнессет 21-го созыва
Завершились выборы в Кнессет 21-го созыва

В 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование на выборах в Кнессет 21-го созыва. К настоящему моменту, точное число проголосовавших неизвестно. На 20:00 проголосовали 61,3% избирателей.

Согласно результатом exit poll, опубликованного каналом "Кан 11", "Кахоль Лаван" набрал – 37 мандатов, Ликуд – 36, "Авода" – 8, ШАС - 7, "Яадут а-Тора" – 7 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, МЕРЕЦ, "Кулану", "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, НДИ – 4. Партии право-религиозного блока набирают 64 мандата (из 120).

Результаты exit poll, опубликованного каналом "Кешет": "Кахоль Лаван" – 37, "Ликуд" – 33, "Яадут а-Тора" - 7, "Авода" – 6, ШАС - 6, ХАДАШ-ТААЛ – 6, МЕРЕЦ – 5, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, РААМ-БАЛАД – 6, "Кулану" – 4. Партии право-религиозного и левоцентристского блока набрали по 60 мандатов.

Результаты exit poll, опубликованного каналом "Решет": "Кахоль Лаван" – 36, "Ликуд" – 36, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода" – 7, ШАС – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 7, МЕРЕЦ – 4, НДИ – 4, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 4, "А-ямин а-хадаш" – 4, "Кулану" – 4. Партии право-религиозного блока набирают 66 мандатов.

Ни в одном exit poll партии "Зеут" и "Гешер" не проходят электоральный барьер. Партии БАЛАД-РААМ и "А-ямин а-хадаш" проходят в Кнессет лишь в одном из трех exit poll.

Сразу послу публикации результатов новый депутат Кнессета Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван") заявил: "Народ сказал свое слово, и Бени Ганц будет премьер-министром Израиля".

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже обратился к главам ультраортодоксальных партий с предложением начать переговоры о формировании правительства.

Подсчет голосов продолжится на протяжении всей ночи. Утром ожидается публикация предварительных результатов. Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, когда будет завершен подсчет голосов, поданных военнослужащими и дипломатами.



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Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали русскоязычные израильтяне





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