Общий карантин в Израиле: выходить из дома можно, но действуют строгие ограничения
В четверг, 9 апреля, с 7:00 утра, в соответствии с утвержденными правительством правилами общего карантина, вновь можно выходить из дома – на короткие прогулки (до 100 метров от места проживания), а также за покупками в продуктовые магазины и аптеки.
Однако по-прежнему запрещены длительные дальние прогулки, без крайней необходимости нельзя покидать территорию населенных пунктов, в которых вы проживаете. При выходе из дома следует иметь при себе удостоверение личности.
До утра 10 апреля установлены полицейские блокпосты, обеспечивающие соблюдение гражданами режима карантина.
Иерусалим поделен на семь районов: переход из одного района в другой запрещен.
Работа общественного транспорта возобновится только утром в воскресенье, 12 апреля. Такси продолжают работать. Доставка товаров на дом работает.
Прежние исключения для запрета на передвижение (помощь пожилым или больным родственникам, передача ребенка между разведенными родителями, даже в разных городах, необходимая для жизнеобеспечения работа и другие исключения) остаются в силе.
Настоятельно рекомендовано появляться в общественных местах в маске, закрывающей рот и нос. С утра 12 апреля ношение маски станет обязательным.
10 апреля состоится совещание при участии релевантных структур, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги, а также уточняться правила, касающиеся поведения граждан в праздничную неделю.
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