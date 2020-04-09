Общий карантин в Израиле: выходить из дома можно, но действуют строгие ограничения

В четверг, 9 апреля, с 7:00 утра, в соответствии с утвержденными правительством правилами общего карантина, вновь можно выходить из дома – на короткие прогулки (до 100 метров от места проживания), а также за покупками в продуктовые магазины и аптеки.

Однако по-прежнему запрещены длительные дальние прогулки, без крайней необходимости нельзя покидать территорию населенных пунктов, в которых вы проживаете. При выходе из дома следует иметь при себе удостоверение личности.

До утра 10 апреля установлены полицейские блокпосты, обеспечивающие соблюдение гражданами режима карантина.

Иерусалим поделен на семь районов: переход из одного района в другой запрещен.

Работа общественного транспорта возобновится только утром в воскресенье, 12 апреля. Такси продолжают работать. Доставка товаров на дом работает.

Прежние исключения для запрета на передвижение (помощь пожилым или больным родственникам, передача ребенка между разведенными родителями, даже в разных городах, необходимая для жизнеобеспечения работа и другие исключения) остаются в силе.

Настоятельно рекомендовано появляться в общественных местах в маске, закрывающей рот и нос. С утра 12 апреля ношение маски станет обязательным.

10 апреля состоится совещание при участии релевантных структур, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги, а также уточняться правила, касающиеся поведения граждан в праздничную неделю.





