Четыре посла вручили верительные грамоты президенту Израиля

Вечером во вторник, 8 августа, послы Сенегала, Гвинеи, Австралии и Мексики в Израиле представили свои верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.

Послы Талла Фолл (Сенегал) и Амара Камара (Гвинея) будут послами-нерезидентами. Первый из них базируется в Каире, являясь также послом Сенегала в Египте, а второй – в Париже.

Камара стал первым послом Гвинеи в Израиле после восстановления в прошлом году дипломатических отношений, прерванных в 1967 году.

Австралию в Израиле будет представлять Крис Кеннан, а Мексику – Пабло Мкедо.