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Четыре посла вручили верительные грамоты президенту Израиля

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Четыре посла вручили верительные грамоты президенту Израиля

Вечером во вторник, 8 августа, послы Сенегала, Гвинеи, Австралии и Мексики в Израиле представили свои верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.

Послы Талла Фолл (Сенегал) и Амара Камара (Гвинея) будут послами-нерезидентами. Первый из них базируется в Каире, являясь также послом Сенегала в Египте, а второй – в Париже.

Камара стал первым послом Гвинеи в Израиле после восстановления в прошлом году дипломатических отношений, прерванных в 1967 году.

Австралию в Израиле будет представлять Крис Кеннан, а Мексику – Пабло Мкедо.

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