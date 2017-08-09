Эльор Азария начал отбывать наказание в военной тюрьме

В среду, 9 августа, Эльор Азария начал отбывать срок тюремного заключения в военной тюрьме №4 в Црифине. Азария прибыл в тюрьму в сопровождении родственников и группы сторонников. Адвокат Йорам Шефтель, представлявший Эльора Азарию, заявил: "Сегодня грустный день для 90% израильских граждан и праздник для арабского врага и для израильских СМИ".

Возле здания тюрьмы проходила демонстрация правых активистов, которые протестовали против заключения Эльора Азарии.

8 августа апелляционный суд отклонил просьбу Азарии отложить начало отбытия наказания до того момента, когда начальник генштаба Гади Айзенкот примет решение по просьбе недавно демобилизовавшегося военнослужащего смягчить наказание.

30 июля апелляционный суд в "Кирие" оставил без изменения вердикт и приговор по делу Эльора Азарии. Решение было принято большинством из трех судей - двое других требовали ужесточить наказание. Глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис отклонил все доводы защиты. Суд постановил, что прецеденты, которые не повлекли расследования, являются в данном случае нерелевантными.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов.

Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.