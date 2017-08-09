В "Ганей Тааруха" началось мероприятие в поддержку Биньямина Нетаниягу

В 19:00 в выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве началось мероприятие, организованное главой парламентской фракции "Ликуда" Давидом Битаном в поддержку главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Организаторы мероприятия утверждают, что в нем примут участие не менее полутора тысяч человек. С этой целью мероприятие было перенесено из зала Ocean в более вместительный Первый павильон в "Ганей Тааруха". Но, по состоянию на 19:00, в зале находились не более 100-150 человек. Выступление Биньямина Нетаниягу запланирована на 20:15.

В беседе с корреспондентом сайта NEWSru.co.il Давид Битан сказал: "Мероприятие организовано, чтобы положить конец слухам, распространяемым левыми и представителями СМИ, о якобы назревающем в партии "Ликуд" расколе. Наше единство крепко и непоколебимо. Мы все поддерживаем Биньямина Нетаниягу, и сегодняшнее мероприятие это продемонстрирует".

Отвечая на вопрос корреспондента, все ли депутаты и министры "Ликуда" примут участие в мероприятии, Битан ответил, что придут все, кроме тех, кто находится за границей.

Битан отказался ответить на вопрос, какие санкции будут приняты в отношении тех, кто не примет участие в мероприятии, и сказал лишь следующее: "У членов "Ликуда" есть глаза, они видят, кто поддерживает нас и, кто предпочитает остаться в стороне, и делают соответствующие выводы. Битан повторил, что Биньямин Нетаниягу останется на своем посту даже в том случае, если ему будет представлено обвинительное заключение.

Глава фракции дополнил: "По закону премьер-министр не должен уходить в отставку до окончания суда, и требования левых и прессы, чтобы Нетаниягу ушел уже сейчас, не имеют под собой никаких оснований".



