В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство

В море, недалеко от пляжа в Кирьят-Яме, обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".
Согласно этому сообщению, подозрительный предмет, плавающий в море, заметили отдыхающие на пляже люди, и они вызвали в полицию.
По информации сайта Nana10, подозрительный предмет был обнаружен в 300 метрах от берега. Увидев его, спасатель попросил отдыхающих выйти из воды.
По словам спасателя, бомба была сделана из пустых пластиковых бутылок и пакетов, к которым была прикреплена сумка-ходильник для пикника, внутри которой находился мобильный телефон и обрезок трубы.
Полицейские саперы осмотрели находку и пришли к выводу, что перед ними, действительно, взрывное устройство.
Сотрудники полиции осматривают побережье и море, чтобы убедиться в том, что нет других "плавающих бомб".
Сайт "Аруц-7" пишет, что проверяется версия, согласно которой взрывные устройства были спущены в море в Ливане.