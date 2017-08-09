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В Израиле

В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:43 блог версия для печати фото
В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство
В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство
В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство

В море, недалеко от пляжа в Кирьят-Яме, обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно этому сообщению, подозрительный предмет, плавающий в море, заметили отдыхающие на пляже люди, и они вызвали в полицию.

По информации сайта Nana10, подозрительный предмет был обнаружен в 300 метрах от берега. Увидев его, спасатель попросил отдыхающих выйти из воды.

По словам спасателя, бомба была сделана из пустых пластиковых бутылок и пакетов, к которым была прикреплена сумка-ходильник для пикника, внутри которой находился мобильный телефон и обрезок трубы.

Полицейские саперы осмотрели находку и пришли к выводу, что перед ними, действительно, взрывное устройство.

Сотрудники полиции осматривают побережье и море, чтобы убедиться в том, что нет других "плавающих бомб".

Сайт "Аруц-7" пишет, что проверяется версия, согласно которой взрывные устройства были спущены в море в Ливане.



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У побережья Нетании обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину







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