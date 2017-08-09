Старейшины друзской деревни объявили бойкот тем, кто продает землю мусульманам

Чрезвычайный совет старейшин деревни Мрар постановил: бойкотировать всех, кто продает мусульманам землю, принадлежащую членам друзской общины. Об этом пишет сайт NRG.

Причиной чрезвычайного совещания старейшин послужила обеспокоенность по поводу того, что за последнее время сотни дунамов земли, которая принадлежала семьям друзов, были проданы арабам из Умм эль-Фахма, Сахнина, Аррабе. Это, по мнению старейшин, может привести к нарушению существующего баланса в населенном пункте, где всегда около 60% составляли друзы, 20% арабы-христиане и 20% арабы-мусульмане.

В друзской общине полагают, что за скупкой земли стоит Исламское движение.