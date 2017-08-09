9 августа 2017 г.
последняя новость: 12:56
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:45 Заместитель мэра, подозреваемый в причастности к убийству, переведен под домашний арест
12:02 Адвокат по транспортным делам задержан за езду в нетрезвом виде
12:00 На 90-й трассе столкнулись израильский и палестинский автомобили, восемь пострадавших
11:28 Четыре посла вручили верительные грамоты президенту Израиля
10:51 Walla: Сильван Шалом и Джуди Шалом Нир-Мозес решили развестись
09:42 Эльор Азария начал отбывать наказание в военной тюрьме
08:32 На пляже в Бат-Яме утонула пожилая женщина
08:26 В Иерусалиме выясняют обстоятельства смерти мужчины примерно 40 лет
06:50 Боец "Дувдевана" ранен "дружественным огнем" в ходе операции в Бейт-Лехеме
05:50 Прогноз погоды на 9 августа: малооблачно и жарко
В Израиле

Адвокат по транспортным делам задержан за езду в нетрезвом виде

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати фото
Адвокат по транспортным делам задержан за езду в нетрезвом виде

Полиция задержала 57-летнего жителя Голанских высот, который управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он был остановлен после того, как полицейские заметили, что машина едет по пешеходной дороге, ведущей из Кфар Блюма в Кирьят Шмону. После того, как машина была остановлена, оперативник поняли, что с мужчиной невозможно установить контакт.

При проверке выяснилось, что уровень алкоголя в его крови в пять раз превышает допустимую норму.

Полиция сообщает, что речь идет об адвокате по транспортным правонарушениям, и в 2014 году он уже лишался прав за езду в нетрезвом виде.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017