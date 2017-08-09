Адвокат по транспортным делам задержан за езду в нетрезвом виде

Полиция задержала 57-летнего жителя Голанских высот, который управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он был остановлен после того, как полицейские заметили, что машина едет по пешеходной дороге, ведущей из Кфар Блюма в Кирьят Шмону. После того, как машина была остановлена, оперативник поняли, что с мужчиной невозможно установить контакт.

При проверке выяснилось, что уровень алкоголя в его крови в пять раз превышает допустимую норму.

Полиция сообщает, что речь идет об адвокате по транспортным правонарушениям, и в 2014 году он уже лишался прав за езду в нетрезвом виде.