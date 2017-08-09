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В Израиле

ФБР подключилось к борьбе с теми, кто преследует религиозных солдат в Израиле

время публикации: 22:21 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
ФБР подключилось к борьбе с теми, кто преследует религиозных солдат в Израиле

Израильская полиция обратилась за помощью к ФБР для борьбы с подстрекательствами против религиозных солдат, сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно этому сообщению, израильские полицейские обратились к американским коллегам после того, как офицеры – представители религиозной общины – стали получать по ночам звонки с угрозами. Во время расследования выяснилось, что звонки поступают из США.

Отметим, что около двух месяцев назад в Бруклине (Нью-Йорке) состоялся съезд, на котором ультраортодоксы из радикальных антисионистских движений резко высказывались против призыва в армию учащихся йешив. Десятки раввинов выступали с нападками на правительство Израиля и ЦАХАЛ, заявляя, что "вероотступники издеваются над теми, кто изучает Тору".



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