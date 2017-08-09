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Заместитель мэра, подозреваемый в причастности к убийству, переведен под домашний арест

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Заместитель мэра, подозреваемый в причастности к убийству, переведен под домашний арест

Заместитель мэра одного из городов на севере Израиля, подозреваемый в причастности к убийству криминального авторитета Артура Розена, переведен под домашний арест.

В соответствии с решением суда, он пробудет под домашним арестом 10 дней. В настоящий момент личность подозреваемого запрещена к публикации. По информации сайта NRG, в настоящий момент неясно, есть ли достаточно улик против подозреваемого, чтобы предать его суду.

Артур Розен был убит в 1999 году. 4 августа была опубликована информация, согласно которой заместитель мэра подозревается в причастности к убийству.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
Заместитель мэра задержан по подозрению в убийстве Артура Розена







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