Заместитель мэра, подозреваемый в причастности к убийству, переведен под домашний арест

Заместитель мэра одного из городов на севере Израиля, подозреваемый в причастности к убийству криминального авторитета Артура Розена, переведен под домашний арест.

В соответствии с решением суда, он пробудет под домашним арестом 10 дней. В настоящий момент личность подозреваемого запрещена к публикации. По информации сайта NRG, в настоящий момент неясно, есть ли достаточно улик против подозреваемого, чтобы предать его суду.

Артур Розен был убит в 1999 году. 4 августа была опубликована информация, согласно которой заместитель мэра подозревается в причастности к убийству.