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В Израиле

Возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит акция протеста инвалидов

время публикации: 19:26 | последнее обновление: 19:31 блог версия для печати фото
Возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит акция протеста инвалидов

Возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве, где проходит мероприятие "Ликуда" в поддержку Биньямина Нетаниягу, проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями.

Дорожная полиция сообщила о пробках на севере Тель-Авива. Перекрыты для движения улицы Роках и Дерех Намир.

Участники этой акции требуют от правительства повысить размер пособий по инвалидности, а также против ответа, который был дан государством Высшему суду справедливости.

Отметим, что в БАГАЦ 9 августа началось рассмотрение иска инвалидов, которые требуют уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе Кнессета на этот иск говорилось, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 августа 2017 г.
В "Ганей Тааруха" началось мероприятие в поддержку Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 августа 2017 г.
Кнессет потребовал от инвалидов доказать, что невозможно существовать на пособие







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Среда, 9 августа 2017 г.
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