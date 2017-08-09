Возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит акция протеста инвалидов

Возле "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве, где проходит мероприятие "Ликуда" в поддержку Биньямина Нетаниягу, проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями.

Дорожная полиция сообщила о пробках на севере Тель-Авива. Перекрыты для движения улицы Роках и Дерех Намир.

Участники этой акции требуют от правительства повысить размер пособий по инвалидности, а также против ответа, который был дан государством Высшему суду справедливости.

Отметим, что в БАГАЦ 9 августа началось рассмотрение иска инвалидов, которые требуют уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе Кнессета на этот иск говорилось, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.