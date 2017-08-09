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В Израиле

Кнессет потребовал от инвалидов доказать, что невозможно существовать на пособие

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
Кнессет потребовал от инвалидов доказать, что невозможно существовать на пособие

Инвалиды обратились в БАГАЦ с требованием уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе Кнессета на этот иск говорится, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.

В ответе, представленном судом от Кнессета, указывается, что при обсуждении уровня жизни инвалидов необходимо учитывать не только размер пособия по инвалидности, но и весь спектр услуг, оказываемых государством этой категории граждан, включая медицинские и социальные услуги, а также другие выплаты.

Законодатели потребовали от истцов предоставить доказательства того, что пособие и другие выплаты от государства не позволяют им вести достойный образ жизни.

Сайт Nana10 сообщает, что по просьбе Кнессета рассмотрение вопроса было отложено.



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