Кнессет потребовал от инвалидов доказать, что невозможно существовать на пособие

Инвалиды обратились в БАГАЦ с требованием уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе Кнессета на этот иск говорится, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.

В ответе, представленном судом от Кнессета, указывается, что при обсуждении уровня жизни инвалидов необходимо учитывать не только размер пособия по инвалидности, но и весь спектр услуг, оказываемых государством этой категории граждан, включая медицинские и социальные услуги, а также другие выплаты.

Законодатели потребовали от истцов предоставить доказательства того, что пособие и другие выплаты от государства не позволяют им вести достойный образ жизни.

Сайт Nana10 сообщает, что по просьбе Кнессета рассмотрение вопроса было отложено.





