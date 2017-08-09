Открыто для движения реконструированное шоссе номер 38 между Бейт-Шемешем и Шаар-а-Гаем

В среду, 9 августа, состоялась церемония открытия реконструированного шоссе номер 38 (Шаар ха-Гай - Бейт-Шемеш). Трасса обеспечивает соединение Бейт-Шемеша с шоссе номер 1 (Иерусалим-Тель-Авив) и десятками близлежащих населенных пунктов.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Биньямин-Нетаниягу, министр транспорта и разведки Исраэль Кац, депутат Кнессета Моше Гафни, мэр Бейт-Шемеша Моше Абутбуль, а также руководители израильской дорожной компании ("Нетивей Исраэль") Одед Шамир и Нисим Перец.

В рамках проекта построены 10 мостов, 3 развязки (Шимшон, Хар-Тов, Месилат-Цион), реконструированы 15 перекрестков, установлены барьерные ограждения и освещение вдоль всей дороги. Также были построены экодук (мост для безопасного передвижения животных), два подземных перехода в районе Хан - Шаар а-Гай и Дерех-Бурма, многоярусная развязка, проходящая над железнодорожными путями на въезде в Бейт-Шемеш, велосипедные и пешеходные дорожки.

Реконструкция шоссе включала в себя расширение участка дороги протяженностью около 10 км. Теперь это более безопасная двусторонняя дорога с двумя полосами движения в обоих направлениях. Стоимость проекта - около 800 миллионов шекелей.

"Теперь водители и пользователи общественного транспорта смогут осуществлять более быструю и безопасную поездку. Реконструированное шоссе также обеспечит качественное соединение с центральными трассами", - заявил министр транспорта Исраэль Кац.