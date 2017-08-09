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В Израиле

Минобороны провело семинар для ученых-репатриантов в надежде на сотрудничество

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 17:27 блог версия для печати фото
Минобороны провело семинар для ученых-репатриантов в надежде на сотрудничество

В среду, 9 августа, состоялся семинар для ученых-репатриантов, чьей целью было ознакомление участников с различными вызовами в технологической сфере, с которыми сталкивается система безопасности. Данный семинар был проведен в рамках работы Форума ученых-репатриантов, созданного совместными усилиями министерства обороны и министерства алии и интеграции.

Пресс-служба минобороны отмечает, что Форум ставит своей целью максимальную реализацию исследовательского и прикладного потенциала ученых-репатриантов и повышение уровня обороноспособности Государства Израиль.

В ходе семинара представители министерства обороны представили ученым-репатриантам технологический обзор в различных сферах деятельности системы безопасности. Министр обороны Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Софа Ландвер придают огромное значение возможности реализации потенциала ученых-репатриантов в интересах системы безопасности, ввиду чего министерство обороны совместно с министерством алии и интеграции намерены закрепить механизм подобного рода сотрудничества.

Министр обороны Авигдор Либерман: "Благодаря совместным усилиям министерства обороны и министерства алии и интеграции мы смогли привлечь ученых-репатриантов из стран бывшего СССР к работе, проводимой отделом МАФАТ министерства обороны в сфере научных исследований и разработок. И я этому очень рад. Нам всем известно, что множество ученых и инженеров, репатриировавшихся в Израиль из стран бывшего СССР, несут в себе огромный багаж знаний и уникального опыта, и я рад, что мы можем предоставить им возможность применить эти знания в интересах безопасности Государства Израиль и его граждан. Этот проект является еще одним примером воплощения сионистской идеи".

Министр алии и интеграции Софа Ландвер: "Я приветствую инициативу о проведении совместного семинара между министерством обороны и министерством алии и интеграции. В ходе этого семинара ученые-репатрианты смогли познакомиться с системой безопасности, которая в свою очередь ознакомилась с профессиональным потенциалом ученых-репатриантов и их возможностями. Я всегда рада видеть, как репатрианты интегрируются в израильское общество и израильскую промышленность".

Глава отдела исследований и технологических инфраструктур в МАФАТ, доктор Моше Голдберг: "Человеческий капитал является вопросом национальной важности. Министерство обороны приняло решение поддержать идею о сотрудничестве со своими коллегами из министерства алии и интеграции, с тем чтобы укрепить связь и расширить диалог с репатриантами на фоне реализации всеобщей национальной задачи по укреплению безопасности Государства Израиль. Целью данного мероприятия является повышение доступности министерства обороны для новых идей посредством отдела МАФАТ и увеличение количества исследователей, сотрудничающих с министерством обороны".

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// NEWSru.co.il // Экономика // 3 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 октября 2016 г.
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