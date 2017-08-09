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В Израиле

Боец "Дувдевана" ранен "дружественным огнем" в ходе операции в Бейт-Лехеме

время публикации: 06:50 | последнее обновление: 06:58 блог версия для печати фото
Боец "Дувдевана" ранен "дружественным огнем" в ходе операции в Бейт-Лехеме

Военнослужащий ЦАХАЛа получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, проводившейся израильскими военными в лагере беженцев Даэйше на окраине Бейт-Лехема.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военные были вынуждены открыть огонь по двум подозреваемым, пытавшимся скрыться. Однако под пули попала и другая группа солдат.

Раненый "дружественным огнем" солдат был доставлен в больницу. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Подозреваемые также были ранены и доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести.

По сведениям NRG, пострадал военнослужащий спецподразделения "Дувдеван".

В общей сложности, в ночь на 9 августа израильскими военными были задержаны 25 палестинских арабов, 22 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе трое активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Кроме того, в деревне Кубар, в пригороде Рамаллы, военные и следователи ШАБАКа вновь задержали для допроса отца и брата террориста, совершившего две недели назад тройное убийство в поселке Халамиш.

В деревни Саир военными в ходе операции был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.



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