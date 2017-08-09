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В Израиле

"Лахав-433": 37-летний отец насиловал 4-летнюю дочь и продавал видео педофилам

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
37-летний житель одного из населенных пунктов на юге страны задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей 4-летней дочерью

37-летний житель одного из населенных пунктов на юге страны задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей 4-летней дочерью. В четверг, 10 августа, против него будет подано обвинительное заключение.

Согласно материалам следствия, мужчина снимал свои действия на видео, а также делал фотографии, которые он отсылал по интернету другим педофилам в обмен на присылаемые ими материалы.

По информации сайта "Мако", расследованием этого дела занимаются следователи отдела по борьбе с организованной преступностью ("Лахав-433"). В компьютере задержанного обнаружены тысячи фотографий и видеоматериалов сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Суд запретил публикацию имени задержанного.

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