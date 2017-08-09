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Прогноз погоды на 9 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:50 | последнее обновление: 05:50 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 9 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 9 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 31-43. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 31-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.

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Среда, 9 августа 2017 г.
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