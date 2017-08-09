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Walla: Сильван Шалом и Джуди Шалом Нир-Мозес решили развестись

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Сильван Шалом и Джуди Шалом Нир-Мозес

В среду, 9 августа, портал Walla сообщил, что бывший министр Сильван Шалом и его жена Джуди Шалом Нир-Мозес приняли решение развестись после 24 лет брака.

Согласно опубликованной информации, в последние месяцы они не появляются вместе на публичных мероприятиях. По словам приближенных, на которых ссылается Walla, речь идет решении, которое долго созревало у обоих, и было принято совсем недавно.

Напомним, что Сильван Шалом объявил в декабре 2015 года об уходе из политики.

Это решение Сильван Шалом принял на фоне свидетельств нескольких женщин, утверждавших, что стали жертвами его сексуальных домогательств. После того, как Шалом покинул политику, расследования были прекращены.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2016 г.
Десятый канал ИТВ: полиция рекомендует закрыть дело против Сильвана Шалома
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2015 г.
Сильван Шалом подал заявление об отставке спикеру Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2015 г.
СМИ: Сильван Шалом уходит из политики







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