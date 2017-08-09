Walla: Сильван Шалом и Джуди Шалом Нир-Мозес решили развестись

В среду, 9 августа, портал Walla сообщил, что бывший министр Сильван Шалом и его жена Джуди Шалом Нир-Мозес приняли решение развестись после 24 лет брака.

Согласно опубликованной информации, в последние месяцы они не появляются вместе на публичных мероприятиях. По словам приближенных, на которых ссылается Walla, речь идет решении, которое долго созревало у обоих, и было принято совсем недавно.

Напомним, что Сильван Шалом объявил в декабре 2015 года об уходе из политики.

Это решение Сильван Шалом принял на фоне свидетельств нескольких женщин, утверждавших, что стали жертвами его сексуальных домогательств. После того, как Шалом покинул политику, расследования были прекращены.