Улучшилось состояние пилота, пострадавшего при крушении вертолета на юге Израиля

Заметно улучшилось состояние пилота, пострадавшего в результате аварии вертолета Apachi на военной базе "Рамон". Сообщается, что утром впервые с ним был установлен контакт. Он также пошевелил руками и ногами.

Пострадавший пилот находится в отделении реанимации в больнице "Сорока". Его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное.

В результате аварии, произошедшей вечером в понедельник, 7 августа, на авиабазе "Рамон" в Негеве погиб 43-летний пилот вертолета, майор запаса Давид (Дуди) Зоар из Хайфы.

Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, имя которого пока не сообщается, получил ранения.