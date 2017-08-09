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В Израиле

В арабской деревне около Халамиш осуществлена акция мести за убийство израильтян

время публикации: 16:33 | последнее обновление: 16:38 блог версия для печати фото
В арабской деревне около Халамиш осуществлена акция мести за убийство израильтян
В арабской деревне около Халамиш осуществлена акция мести за убийство израильтян
В арабской деревне около Халамиш осуществлена акция мести за убийство израильтян
ВСЕ ФОТО

В среду, 9 августа, в арабской деревне Умм Сафа (к северу от Рамаллы, в нескольких километрах к востоку от еврейского поселка Халамиш) неизвестными была совершена акция возмездия.

Мстители, которые сожгли несколько автомобилей, принадлежавших местным жителям, оставили надпись, из которой следует, что они стремились отомстить за убийство трех членов семьи Саломон.

О задержании подозреваемых в осуществлении акции "таг мехир" не сообщалось. Проводится расследование.

Вечером в пятницу, 21 июля, после наступления шаббата в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения.

Террорист, 19-летний Умар аль-Абад из деревни Кубар был ранен, однако выжил. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

Аль-Абад проник в поселение, преодолев забор безопасности. В момент, когда он перелезал через забор, сработал сигнал тревоги. Но подразделение ЦАХАЛа не прибыло без промедления на этот сигнал. Оказавшись в поселении, террорист некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта. Около 21:30 он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек. Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Проживавший по-соседству военнослужащий прибежал на шум и выстрелил в террориста, ранив его.

В Халамише проживают 250 семей. Поскольку все семьи соблюдают шабат, их мобильные телефоны в пятницу вечером были выключены. Этим объясняется то, что первая информация о раненых и убитых начала поступать не сразу после нападения.

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