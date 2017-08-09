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В Израиле

Умерла молодая женщина, которой стало плохо во время вечеринки на природе в Негеве

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото
Умерла молодая женщина, которой стало плохо во время вечеринки на природе в Негеве

Во второй половине дня в среду, 9 августа, из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщили, что умерла молодая женщина, которую госпитализировали в минувшую субботу.

Женщина, примерно 20 лет, была найдена в бессознательном состоянии на перекрестке Леавим в Негеве. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом". Медики попытались реанимировать эту женщину, а затем доставили ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Врачи оценивали ее состояние как критическое.

Полиция расследует обстоятельства этого инцидента.

Вскоре после начала расследования стало известно, что женщине стало плохо во время молодежной вечеринки на природе. Полиция задержала для допроса организатора вечеринки и диджея.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2017 г.
В "Сороку" доставлена молодая женщина, находящаяся в критическом состоянии







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