9 августа 2017 г.
последняя новость: 17:48
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:42 В поселке Ган-Нер ударом ножа ранен подросток
17:27 Минобороны провело семинар для ученых-репатриантов в надежде на сотрудничество
16:54 Старейшины друзской деревни объявили бойкот тем, кто продает землю мусульманам
16:33 В арабской деревне около Халамиш осуществлена акция мести за убийство израильтян
16:24 Боец ЦАХАЛа, обезвредивший террориста в поселении Халамиш, награжден медалью
16:24 Умерла молодая женщина, которой стало плохо во время вечеринки на природе в Негеве
15:20 "Лахав-433": 37-летний отец насиловал 4-летнюю дочь и продавал видео педофилам
15:05 В море возле Кирьят-Яма обнаружено взрывное устройство
14:44 Открывается для движения реконструированное шоссе номер 38 между Бейт-Шемешем и Шаар-а-Гаем
14:05 Депутат от Объединенного арабского списка покидает Кнессет
В Израиле

Боец ЦАХАЛа, обезвредивший террориста в поселении Халамиш, награжден медалью

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
Министр обороны Авигдор Либерман на месте теракта. Халамиш, 22 июля 2017 года

Специальная комиссия ЦАХАЛа одобрила рекомендацию наградить знаком боевого отличия бойца подразделения "Окец", обезвредившего террориста, проникшего в дом семьи Саломон в поселении Халамиш.

Члены комиссии отметили, что военнослужащий проявил мужество при столкновении с террористом.

Медаль военнослужащему будет вручена командиром дивизии Иудеи и Самарии.

Имя военнослужащего и его фотографии запрещены к публикации. В СМИ его обозначают буквой "Аин".

Родители военнослужащего заявили журналистам, что они были растроганы, когда им сообщили о награждении сына, но награде они бы предпочли, чтобы их соседи остались живы, пишет сайт "Аруц-7".

Теракт в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, произошел вечером 21 июля. Вооруженный ножом террорист проник в дом семьи Саломон. Двери в дом были открыты, так как хозяева ждали гостей. В результате теракта были убиты Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения. "Аин", гостивший у родителей во время увольнительной, прибежал на шум и выстрелил в террориста, обезвредив его.

Если бы не военнослужащий, жертв этого теракта могло бы быть больше, так как в доме вместе со взрослыми находились маленькие дети.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Нетаниягу на заседании правительства: "Дом террориста будет разрушен в ближайшее время"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Теракт в Халамише: политики требуют казнить убийцу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Израиль прощается с жертвами теракта в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Опубликованы имена погибших в теракте в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Нетаниягу и Ривлин прокомментировали теракт в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Министр обороны Авигдор Либерман посетил Халамиш
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Следствие: брат террориста, убившего трех человек в Халамише, мог знать о его планах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Теракт в Халамише: сигнал тревоги сработал, но помощь опоздала
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Теракт в поселении Халамиш. Подробности







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017