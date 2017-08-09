Боец ЦАХАЛа, обезвредивший террориста в поселении Халамиш, награжден медалью

Специальная комиссия ЦАХАЛа одобрила рекомендацию наградить знаком боевого отличия бойца подразделения "Окец", обезвредившего террориста, проникшего в дом семьи Саломон в поселении Халамиш.

Члены комиссии отметили, что военнослужащий проявил мужество при столкновении с террористом.

Медаль военнослужащему будет вручена командиром дивизии Иудеи и Самарии.

Имя военнослужащего и его фотографии запрещены к публикации. В СМИ его обозначают буквой "Аин".

Родители военнослужащего заявили журналистам, что они были растроганы, когда им сообщили о награждении сына, но награде они бы предпочли, чтобы их соседи остались живы, пишет сайт "Аруц-7".

Теракт в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, произошел вечером 21 июля. Вооруженный ножом террорист проник в дом семьи Саломон. Двери в дом были открыты, так как хозяева ждали гостей. В результате теракта были убиты Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения. "Аин", гостивший у родителей во время увольнительной, прибежал на шум и выстрелил в террориста, обезвредив его.

Если бы не военнослужащий, жертв этого теракта могло бы быть больше, так как в доме вместе со взрослыми находились маленькие дети.





