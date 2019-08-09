Споры справа, тупик слева и "мирная инициатива" Либермана. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Неделя, прошедшая с момента завершения подачи предвыборных списков, характеризовалась, в первую очередь, попытками партий восстановить привычный порядок вещей после бурных, изматывающих и не всегда успешных переговоров об объединении. Большинство политических игроков осознали реальную опасность остаться за пределами поля при электоральном барьере в 3,25% и предпочли формировать сборные. Лишь "Зеут" и "Оцма Иегудит" предпочли испытывать судьбу самостоятельно, хотя имели возможность объединиться. Сейчас две эти партии находятся в положении, когда их шансы преодолеть электоральный барьер призрачны, и в правом лагере со страхом думают о том, сколько мандатов будут выброшены в мусорную корзину. Некоторые активисты "А-Ямин а-Меухад" не скрывают своих надежд на то, что Центризбирком примет апелляцию МЕРЕЦ и запретит "Оцме Иегудит" баллотироваться, что предотвратит утрату голосов.

В самом правом блоке нет единства мнений по поводу "малого объединения". В окружении Нафтали Беннета опасаются, что союз "Новых правых" с "Байт Иегуди" и "Ткумой" оттолкнет либеральное крыло правых и вернет их в объятия "Ликуда" и НДИ. Сторонники Айелет Шакед, в свою очередь, называют итоги переговоров наименьшим из возможных, но все же достижением. Оптимисты утверждают, что блок способен набрать 10-12 мандатов, пессимисты говорят о 6-8.

На левом фланге картина еще более пессимистичная. Объединение Амира Переца с Орли Леви на данном этапе не приносит голосов правых избирателей, как обещал Перец, а его не очень четкая позиция по поводу возможности союза с Нетаниягу после выборов отталкивает избирателей от "Аводы". "Демократический лагерь", объединивший МЕРЕЦ и Эхуда Барака, дрейфует, медленно погружаясь на дно. А в "Кахоль Лаван" никак не могут решить, что опаснее: атаковать ультраортодоксов, закрывая возможность союза с ними после выборов, или воздержаться от нападок, оставив эту роль Авигдору Либерману. После нашумевшего ролика Яира Лапида, в котором он дал понять, что, по его мнению, ультраортодоксы готовы выполнить любое требование, если им заплатят, Моше Яалон и Бени Ганц сдержанно, но недвусмысленно пожурили Лапида. Некоторые видят в этом прелюдию к распаду "Кахоль Лаван" после выборов. Но есть в политических кругах и те, кто усматривают двойную игру. "Очень может быть, что все скоординировано: Лапид пытается отобрать голоса антирелигиозных избирателей у Либермана, а Ганц и Яалон охлаждают гнев ультраортодоксов", – сказал NEWSru.сo.il источник в Кнессете. 20-й канал сообщал, что скандальный ролик Лапида был санкционирован стратегическим штабом "Кахоль Лаван". Левоцентристский лагерь занят внутренними проблемами, фактически не прерываясь на то, что должно быть сутью предвыборной кампании – на организованную атаку против партии власти. Если "Ликуду" и его естественным партнерам не удастся набрать 61 мандат, Нетаниягу попытается расколоть союз Амира Переца и Орли Леви-Абукасис, предложив последней высокий пост в правительстве, или раздробить "Кахоль Лаван", пригласив в коалицию часть левоцентристского блока.

Война между "Ликудом" и НДИ продолжается, но на уходящей неделе она обрела новые формы, став односторонней. В НДИ приняли решение остановить нападки на "Ликуд" и Биньямина Нетаниягу, мотивируя это тем, что избирателю, в основном русскоязычному, не по душе война двух самых популярных на "русской улице" политиков. После того, как Либерман сказал, что на Нетаниягу свет клином не сошелся, и, если тот не сумеет сформировать коалицию, то можно порекомендовать кого-то другого, "например Юлия Эдельштейна", в НДИ объявили об одностороннем прекращении огня, и тон резко изменился. Депутат Евгений Сова в интервью NEWSru.co.il явно старался донести до избирателей главный посыл: "НДИ – не левая партия". В окружении Авигдора Либермана понимают, что кампания по позиционированию его партии как левой будет продолжаться – и не только со стороны "Ликуда", но и со стороны "А-Ямин а-Меухад". Успех этого кампейна может негативно отразиться на рейтинге НДИ.

В "Ликуде" завершают неделю, присягнув на верность Биньямину Нетаниягу. Неясно, какова сила этой декларации и какие меры могут быть приняты в отношении того, кто ее нарушит. Объяснения, представленные в том числе спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, не могут изменить эстетически проблематичного впечатления. Но декларация подписана, и "Ликуд" продолжает путь вперед, пока во главе с Нетаниягу. Почему пока? Вот сценарий, который был озвучен корреспонденту NEWSru.co.il на этой неделе в Кнессете источником не в "Ликуде": если Нетаниягу не удастся создать коалицию, то он останется простым депутатом, так как в случае подачи обвинения после слушаний, министром он быть не может (главой правительства – да), и передаст "руль" Юлию Эдельштейну. За два года Нетаниягу решит юридические вопросы, стоящие перед ним, вернется на пост главы правительства и окажет поддержку Эдельштейну в ходе выборов нового президента страны. "Это реальный сценарий или пробный камень?" – спросил я. "В эти дни почти невозможно отличить одно от другого", – последовал ответ.

До выборов в Кнессет 22-го созыва осталось шесть с половиной недель. Дискуссия о безопасности, экономике и иных проблемах до сих пор не началась. Политики спорят о вопросах религии и государства, выясняя попутно отношения между собой.





