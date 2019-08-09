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В Израиле

Продолжается розыск убийц Двира Сорека, арабы грозят беспорядками

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
Розыск убийц Двира Сорека
Розыск убийц Двира Сорека
Розыск убийц Двира Сорека
ВСЕ ФОТО

Военные и сотрудники спецслужб продолжают розыск в Иудее и Самарии террористов, убивших 19-летнего учащегося военной йешивы "Маханаим" Двира Иегуду Сорека около поселка Мигдаль Оз (Гуш Эцион).

По состоянию на утро пятницы, 9 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщает лишь, что розыски террористов продолжаются. Каких-либо новых сведений не поступало.

Усилены меры безопасности вокруг еврейских поселков в Иудее и Самарии. К северу от Хеврона блокированы арабские деревни Бейт Фаджар, Аль-Аруб, Бейт Эйнун, Аш-Шуюх и Сиир, а также город Хальхуль. Продолжаются обыски в домах возможных сообщников убийц. Судя по этим действиям, есть основания полагать, что террористы скрываются неподалеку от Гуш Эциона.

Продолжает действовать запрет на публикацию подробностей проводимого расследования. Сайт Walla пишет, что, вероятно, террористы после убийства спрятались в разных укрытиях. Журналист "Маарива" Ноам Амир приводит оценку спецслужб о том, что в машине находились от трех до четырех террористов.

Государственная радиостанция "Кан Бет" вечером 8 августа сообщила, что версия о попытке похищения не подтверждается: Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за убийство израильтянина, хотя ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот "акт сопротивления".

После убийства Двира Сорека было принято решение о введении дополнительных мер безопасности и в Иерусалиме, ограничено посещение мусульманами мечети Аль-Акса в пятницу, 9 августа, и в воскресенье, 11 августа, когда отмечается исламский праздник "Ид аль-Адха".

Высока вероятность беспорядков в Иерусалиме, Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы (где будет проходить очередной этап "марша возвращения"). Как сообщают арабские СМИ, во многих мечетях имамы призывают "защитить мечеть Аль-Акса" от посягательств евреев.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Беспорядки в Гуш-Эционе после похорон Двира Сорека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Израиль простился с Двиром Сореком, убитым террористами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетил место теракта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Двир Сорек, убитый террористами, был найден в обнимку с книгами Давида Гроссмана
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 8 августа 2019 г.
Убийство солдата в Гуш Эционе: ЦАХАЛ разыскивает террористов. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Принято решение о дислокации дополнительных сил в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
В Гуш Эционе террористами убит военнослужащий ЦАХАЛа Двир Сорек





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