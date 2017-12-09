Второй "день гнева". Беспорядки в Иерусалиме, секторе Газы, Иудее и Самарии

В субботу, 9 декабря, ХАМАС и "Исламский джихад" призвали палестинцев "выйти на улицы" для акций протеста и противостояния сотрудникам израильских сил безопасности, продолжив "день гнева", прошедший накануне. Однако численность активистов, участвовавших во "втором дне гнева", была несколько ниже, чем накануне, когда в волнениях принимали участие около десяти тысяч человек.

С утра акции протеста против признания Иерусалима столицей Израиля вновь вспыхнули около гробницы Рахели (на южной окраине Иерусалима). В результате действий израильских военнослужащих двое участников беспорядков были ранены. Военные применили спецсредства для разгона толпы, в том числе – слезоточивый газ.

Днем беспорядки начались и в центре Иерусалима, на улице Салах ад-Дин, где несколько десятков молодых арабов, скандировавших антиизраильские лозунги, пытались блокировать улицу, мешая дорожному движению. Митингующие были разогнаны, но спустя некоторое время волнения вспыхнули с новой силой. Около 18:00 пресс-служба полиции сообщила, что порядок в этом районе города восстановлен. При этом четверо полицейских получили травмы после того, как в них попали камни, брошенные участниками акций протеста. 13 арабов были задержаны.

Палестинское агентство Maan сообщило, что в Иерусалиме был задержан активист ФАТХ Джихад абу-Знейд.

В течение дня в Иудее и Самарии было зафиксировано не менее 20 очагов беспорядков. Более 600 арабов жгли покрышки, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников сил безопасности.

На границе сектора Газы в аналогичных акциях протеста участвовали более 450 арабов. Также в Газе прошли торжественные похороны Махмуда аль-Масри, участника беспорядков, погибшего накануне в результате действий израильских военных. Похороны превратились в демонстрацию "решимости палестинцев отстаивать Иерусалим кровью и духом". Палестинские источники сообщили о 25 раненых участниках волнений.

По данным палестинской службы "Красного полумесяца", по состоянию на 17:00 в ходе действий израильских военнослужащих были ранены 92 участника акций протеста.

Отметим, что демонстрации протеста прошли сегодня также в Раате и Хайфе.





