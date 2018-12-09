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9 декабря 2018 г.
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В районе проведения операции "Северный щит" похищены два армейских пулемета

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:58 блог версия для печати фото
Ручные пулеметы MAG
В районе проведения операции "Северный щит", около границы с Ливаном
В районе проведения операции "Северный щит", около границы с Ливаном

Утром в воскресенье, 9 декабря, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на севере Израиля были похищены две единицы стрелкового оружия. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что оружие похищено на открытой местности, где действовали армейские подразделения.

Военные источники подтвердили также сообщение, опубликованное сайтом 0404, что речь идет о пулеметах MAG, похищенных в районе проведения операции "Северный щит".

По заявлению представителей армейской пресс-службы, подразделения ЦАХАЛа ведут поиск пропавшего оружия. К расследованию обстоятельств инцидента привлечена военная полиция.

Сайт 0404 сообщал, что инцидент произошел в Западной Галилее, неподалеку от ливанской границы. Сайт цитирует слова высокопоставленного армейского источника, заявившего, что речь идет о серьезнейшем ЧП: "Подобное недопустимо вообще и недопустимо вдвойне в период проведения военной операции, так как создает немедленную угрозу безопасности солдат, принимающих в ней участие. Инцидент будет тщательно расследован".

8 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что около 15:00 военнослужащие, находившиеся на израильской территории, заметили трех арабов, судя по всему, боевиков ливанской "Хизбаллы", пытавшихся, используя погодные условия, приблизиться к месту проведения инженерных работ. Солдаты ЦАХАЛа открыли предупредительный огонь. Боевики скрылись с места происшествия.

Также 8 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передавала, что израильскими военнослужащими обнаружен еще один туннель, третий с начала операции "Северный щит", ведущий из Ливана на территорию Израиля. По сообщению военных, туннель находится под контролем ЦАХАЛа и не представляет собой угрозы безопасности граждан Израиля. В настоящее время израильские военнослужащие исследуют маршрут, по которому проходит этот туннель.

Напомним, что операция "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах, началась 4 декабря. За это время силами Армии обороны Израиля были обнаружены три туннеля, ведущих на израильскую территорию. Один из них вел с южной окраины ливанской деревни Кфар Кела на территорию Израиля, около Метулы. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был уничтожен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель начинается в деревне Рамия, расположенной в районе Бинт-Джубайле. По данным ЦАХАЛа, вход в туннель находится под жилыми домами. Командующий Северным военным округом передал представителю UNIFIL требование обеспечить уничтожение туннеля на ливанской территории, а также предупредил, что любой, кто спустится в подземный ход, подвергает свою жизнь смертельной опасности. Он также подчеркнул, что правительство Ливана несет ответственность за безопасность жителей этой страны, которые живут в непосредственной близости от туннеля террористов. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: туннель, ведущий из ливанской деревни Рамия, пересекает границу и ведет на израильскую территорию, но не представляет "немедленной угрозы" для граждан Израиля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ: обнаружен еще один туннель, ведущий из Ливана на территорию Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ: на северной границе произошел первый инцидент с начала операции "Северный щит"





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