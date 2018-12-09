Нетаниягу против "закона о порнографии": "Меня беспокоит цензура в интернете"

В воскресенье, 9 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании министров от "Ликуда", что у него есть возражения против поправки к Закону о коммуникациях, предполагающей фильтрацию "вредного" контента. Речь идет о поправке, предлагаемой депутатами Мики Зоаром ("Ликуд") и Шули Муалем ("Байт Иегуди").

"Меня беспокоят законы, предполагающие цензуру в социальных сетях и в интернете вообще", – сказал премьер-министр. Он добавил: "Мы остановили в свое время продвижение закона о Facebook, несмотря на то, что изначальные намерения Гилада Эрдана, инициировавшего тот законопроект, были безусловно позитивными. То же самое касается так называемого "закона о порнографии"".

Премьер-министр добавил: "Мы не хотим, чтобы детям был открыт контент, способный причинить им вред, но с другой стороны, я опасаюсь появления регуляции в мире интернета, где до сих пор регуляции не было. Кто станет решать, какой контент допустим, а какой нет? Кто будет регламентировать? Я встречусь с депутатом Мики Зоаром (одним из автором законопроекта – прим.ред.), и мы вместе подумаем о проблемах, которые могли бы возникнуть в случае утверждения этого закона. Следует остерегаться введения регуляции в сферу интернета", – сказал премьер-министр.

Депутат Кнессета Мики Зоар заявил в ответ: "Окончательная редакция законопроекта замечательна, и я уверен, что премьер-министр поддержит ее. Единственной целью закона является защита детей, взрослым будет предоставлена возможность принимать решение так, как они сочтут нужным. Трудно придумать более достойный шаг во имя детей, во имя будущего нашего общества в том, что касается борьбы против сексуальных домогательств и объективации женщин".

Шули Муалем, в свою очередь, так прокомментировала слова главы правительства: "Нетаниягу не знаком с окончательной редакцией законопроекта, поэтому он делает такие заявления".

Около двух недель назад, 26 ноября, в ходе заседания экономической комиссии Кнессета депутат Мики Зоар выступил с инициативой о создании общественной комиссии по наблюдению за содержанием интернет-сайтов. По сути речь идет о комиссии по цензурированию интернета. Это были уже 11-е слушания по поводу поправки к Закону о коммуникациях, предполагающей фильтрацию "вредного" контента. Прежде всего, речь идет о сайтах порнографического содержания и интернет-казино. Однако до сих пор участники дискуссии не могут прийти к единым формулировкам, чтобы представить законопроект к первому чтению, отмечала Рафаэла Гойхман в газете The Marker.

Помимо законодателей, в дискуссии на заседании экономической комиссии Кнессета участвовали представители министерств связи и финансов, эксперты, представители общественных организаций и родители детей, "подвергшихся воздействию вредного контента".

Несмотря на то, что большинство участников обсуждения принципиально согласны с тем, что несовершеннолетним необходимо ограничивать доступ к ресурсам интернета, к единому мнению по поводу методов решения проблемы прийти так и не удалось.

По оценке экспертов, установка программного обеспечения по фильтрации контента на стороне провайдеров требует дополнительного финансирования в размере 60 миллионов шекелей. Депутат Зоар во время обсуждения заявил, что законопроект получит бюджетное финансирование. Однако представительница минфина Реая Адани отметила, что ей неизвестно, откуда возьмутся эти средства.

Начальница отдела коммуникационной инженерии министерства связи Эти Шмуэли сообщила, что анализ, проведенный экспертами минсвязи, показал отсутствие фильтрационного программного обеспечения, которое обеспечивало бы точную и полную фильтрацию нежелательного контента. Она также подчеркнула, ссылаясь на опыт Великобритании и Австралии, что, хотя с технологической точки зрения такая фильтрация возможна, она не позволит гарантированно блокировать доступ к "вредному" контенту.

Генеральный директор министерства связи Нати Коэн попытался объяснить, что интернет-компании не могут самостоятельно принимать решения о том, какой именно контент следует заблокировать. В ответ на это депутат Мики Зоар выступил с инициативой о создании общественной комиссии по наблюдению над содержанием интернет-сайтов, которая принимала бы решение о том, какие ресурсы следует блокировать. Депутат Шули Муалем-Рафаэль ("Байт Иегуди") поддержала эту инициативу своего соавтора по законотворчеству и обвинила министерство связи в лицемерии.

Председатель экономической комиссии Эйтан Кабель ("Авода"/"Сионистский лагерь") заявил, что предлагаемая поправка, получившая в СМИ наименование "закон о порнографии", может нанести вред всем гражданам страны. По его мнению, следует определить, в каких домах есть дети, и потребовать от провайдеров, чтобы они фильтровали интернет-контент для таких домов. Кроме того, Кабель потребовал, чтобы минсвязи издало инструкции для провайдеров, в соответствии с которыми была бы как можно скорее начата кампания по информированию родителей о возможности установки фильтрационного программного обеспечения на их домашние компьютеры.

В целом от обсуждения этой темы на экономической комиссии Кнессета сложилось впечатление, что почти никто из законодателей, включая авторов "закона о порнографии", не разбирается в технических вопросах, связанных с ограничением к доступу к тому или иному контенту в интернете.

Многие специалисты рекомендуют тратить бюджетные средства не на тотальную фильтрацию "вредного" контента, объясняя опасность и бессмысленность такого подхода, а на образовательные проекты для детей и разъяснительные кампании для родителей, чтобы информировать их о возможных угрозах в сетях и простых способах защиты.

Несколько недель назад Рафаэла Гойхман писала в The Marker, что в ходе начавшейся зимней сессии Кнессет планирует рассмотреть новую версию законопроекта о блокировке свободного доступа к порносайтам и сайтам азартных игр через компьютеры и мобильные телефоны. В публикации говорилось, что в новой версии этого законопроекта будет рекомендовано ввести по умолчанию блокировку подобных сайтов для всех израильтян – с возможностью получить такой доступ после введения специального кода. Одной из целей, которую ставят перед собой законодатели, является борьба с онлайн-активностью педофилов, отмечалось в статье.

В статье отмечалось, что только за последние полгода управление кибербезопасности при прокуратуре Израиля блокировало доступ к десяткам сайтов, содержавших порнографические материалы или предоставлявших доступ к азартным играм. Впрочем, блокировка сайтов, нарушающих действующее законодательство (например, размещающих "детскую порнографию"), не имеет прямого отношения к решениям, которые предлагают законодатели в рамках глобальной блокировки порнографических и игорных сайтов.

Специалисты в области интернет-технологий и юристы критикуют законодательную инициативу по блокировке подобных онлайн-ресурсов. В частности, The Marker приводил комментарии адвоката Йонатана Клингера из Digital Rights Movement, который отмечал, что даже такие технологические гиганты, как Facebook, Google, Microsoft и Twitter, пытающиеся фильтровать контент, "очищая" его от порнографии, спама и фиктивных аккаунтов, далеко не всегда не могут отличить законное содержание от незаконного. Подобная фильтрация стоит огромных средств и зачастую не оправдывает себя, подчеркивает он. Клингер обращал внимание на то, что установка "запароленного" доступа к порносайтам фактически меняет схему привычного поведения пользователя сети интернет и создает ощущение, что за ним шпионят. По мнению Клингера, подобная законодательная инициатива безумна и нанесет огромный ущерб.

Того же мнения придерживается адвокат Йорам а-Коэн, генеральный директор Интернет-ассоциации Израиля. Он считает, что такого рода меры приемлемы для "темных диктатур", а не для демократического государства.

Кнессет вернулся к рассмотрению "закона о порнографии" после годичной паузы. С ноября 2017 года Зоар и Муалем-Рафаэль не представили внятного обоснования своей инициативы.

27 ноября 2017 года экономическая комиссия Кнессета проголосовала за объединение законопроектов по блокированию свободного доступа к порносайтам через компьютеры и мобильные телефоны. При этом дата голосования в первом чтении назначена не была. Высока вероятность того, что и в эту зимнюю сессию "закон о порнографии" будет рассматриваться на комиссиях, но не будет поставлен на голосование, так как есть множество других более неотложных законодательных инициатив, которые хотели бы обсудить парламентарии накануне очередных досрочных выборов в Кнессет.

Напомним, что в законопроекте Мики Зоара предлагается финансовая стимуляция интернет-провайдеров за предоставление клиентам программы для фильтрации веб-контента. Согласно предложению депутата от "Ликуда", за каждого клиента, который установит фильтрующую программу, компания-провайдер будет получать 30 агорот в год на протяжении десяти лет. При этом лоббисты этого закона подчеркивают, что для взрослой аудитории доступ через пароль к любым ресурсам останется неограниченным.

Законопроект Шули Муалем-Рафаэль требует, чтобы провайдеры бесплатно предоставляли клиентам услуги фильтрации контента и информировали их о доступности таких программ с помощью СМС-сообщений или по электронной почте. При этом автор законопроекта занимает непримиримую позицию и заявляет о намерении добиваться блокировки доступа к порно-ресурсам в Израиле, оговаривая возможность снять блокировку по запросу взрослого пользователя.

Законодательные инициативы Зоара и Муалем-Рафаэль вызывают неоднозначную реакцию в израильском обществе, хотя и находят заметную поддержку среди депутатов Кнессета. Причем эти законопроекты поддерживают не только многие представители правых и ультрарелигиозных партий, но и некоторые депутаты от Объединенного арабского списка.

Министерство юстиции возражает против данных законопроектов, мотивируя это недопустимостью вторжения в частную жизнь граждан.

Эксперты скептически оценивают эффективность мер, к которым рекомендуют прибегнуть Зоар и Муалем-Рафаэль для борьбы со свободным доступом к интернет-ресурсам, отмечая техническую безграмотность авторов законопроектов и непродуманность предлагаемых мер.





