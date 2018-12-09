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В Израиле

Нетаниягу объявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии и Ливане

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 17:57 блог версия для печати фото
Нетаниягу объявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии и Ливане
Нетаниягу объявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии и Ливане
Нетаниягу объявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии и Ливане

На воскресном заседании правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что планирует в скором времени вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы детально обсудить вопросы двухсторонних отношений и ситуацию в Сирии и Ливане.

Глава правительства Израиля напомнил, что ЦАХАЛ в настоящее время проводит масштабную операцию "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей "Хизбаллы" на израильско-ливанской границе. К настоящему времени обнаружено три таких туннеля.

По словам Нетаниягу, встреча, вероятно, пройдет в Москве. Он отметил, что принципиально о необходимости таких переговоров он договорился с Путиным во время недавней короткой встречи с Париже и телефонного разговора, состоявшегося в субботу, 8 декабря.

Нетаниягу также сообщил, что планируется встреча представителей командования израильской и российской армий, в ходе которой будут подняты актуальные вопросы по поводу координации действий военных двух стран в Сирии. Такая координация особенно важна после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая атакую израильских ВВС, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

Напомним, что Москва возложила на Израиль ответственность за гибель своих военных в Сирии. Это значительно усложнило отношения между двумя странами.

Пресс-служба Кремля подтверждает, что в ходе телефонного разговора 8 декабря Путин и Нетаниягу "условились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи".

Переговоры Нетаниягу и Путина в Париже были десятыми с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

Предыдущие встречи лидеров России и Израиля проходили в Москве 12 июля и 9 мая 2018 года. После июльской встречи Нетаниягу принимал в Израиле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ, замминистра обороны Валерия Герасимова. Вскоре после сентябрьского инцидента в Сирии Москву посещал командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин, представивший российскому руководству детальный отчет о действиях израильских ВВС в Сирии 17.09.2018.



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// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2018 г.
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