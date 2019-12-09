Если Кнессет будет распущен, выборы состоятся 2 марта

Партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к соглашению о проведении выборов 2 марта 2020 года в том случае, если в ближайшие дни не будет создана коалиция и Кнессет будет распущен.

Поскольку 2 марта выпадает на понедельник, для проведения выборов в этот день требуется внести изменение в законодательство.

Изначально речь шла о проведении выборов 25 февраля. Эта дата снята с повестки дня из-за возражений Центризбиркома. Там заявили, что нет возможности подготовиться к выборам в такой короткий срок.

Дата 3 марта вызвала возражения организации "Яд ле-баним", так как этот день, седьмое число еврейского месяца Адар, является днем памяти военнослужащих ЦАХАЛа, чье место захоронения неизвестно.

10 марта отмечается праздник Пурим.

17 марта – день смерти рабби Элимелеха из Лиженска, и в этот день многие хасиды посещают его могилу. В связи с этим "Агудат Исраэль" протестует против проведения выборов в эту дату.

Если будет утверждена дата 2 марта 2020 года, то это будет первый случай в истории Израиля, когда выборы проведут в понедельник. По действующему закону, выборы в Израиле проводятся по вторникам.

Сегодня состоится заседание организационной комиссии, которая начнет работу над законопроектом с целью утвердить его в трех чтениях до полуночи среды.

В "Ликуде" и "Кахоль Лаван" заявляют, что одновременно продолжатся попытки избежать роспуска Кнессета.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил, что не начнет процесс утверждения закона о роспуске Кнессета раньше среды, 11 декабря. "Несмотря на то, что шансы избежать этих ненужных и дорогостоящих выборов стремятся к нулю, я не намерен начинать процесс утверждения закона до среды, чтобы не лишать лидеров партий шанса одуматься в последний момент", – пояснил председатель парламента. Решение Эдельштейна означает, что за один день поправка к закону должна быть утверждена в трех чтениях, так как в полночь среды Кнессет автоматически самораспускается, а после этого утверждать законы практически невозможно.

9 декабря глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц на заседании фракции потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу, находящегося под следствием, отказаться от иммунитета. "Откажись от иммунитета, и начнем переговоры. Есть еще два дня, когда можно прийти к соглашению о создании правительства национального единства", – сказал Ганц. В то же время Ганц вновь заявил, что, по его мнению, политик, которому предъявлены три обвинения, не может быть премьер-министром даже в течение короткого срока.

Яир Лапид на заседании фракции "Кахоль Лаван" заявил: "Если будут выборы, то не будет ротации. Мы пойдем единым фронтом во главе с Бени Ганцем". "Я обещал детям сделать все, чтобы Израиль был важнее всего, и так мы себя ведем", – добавил Лапид. "Мы сделаем все, чтобы не состоялись выборы. Если выборы состоятся, то мы пойдем вместе под руководством Бени Ганца и победим", – сказал Яир Лапид.



